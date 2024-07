Estudantes podem receber um salário minímo do governo estadual

O programa MS Supera, gerenciado pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), segue com inscrições abertas até o dia 4 de agosto. São mais de 600 vagas disponíveis para acadêmicos de nível médio profissionalizante e de nível superior. O link para inscrição está disponível no site www.sead.ms.gov.br.

Somando as três fases, o programa já beneficia 1.386 estudantes, das 2 mil vagas disponíveis. No total, 4.594 inscritos registraram seus dados no portal do MS Supera desde o começo do programa.

O MS Supera orienta, diariamente, os pretensos beneficiários por telefone, WhatsApp e presencialmente, conforme explica a superintendente de Programas Sociais Estruturantes da Sead, Moema Urquiza.

“O que percebemos nesses processos é que muitas candidatas e candidatos, por desatenção ou outro motivo, não têm enviado os documentos conforme solicitado. Por exemplo: enviam declarações em branco e sem assinatura ou cópia digitalizada de apenas um lado do RG ou da habilitação, quando precisamos da imagem de todo o documento. Há muito erro também no envio da Folha V7, que comprova a inscrição no CadÚnico. É preciso que a V7 seja aquela emitida pelo Cras (Centro de Referência em Assistência Social). São equívocos que prejudicam a pessoa candidata. A opção, nestes casos, é que ela observe com atenção o motivo da sua inabilitação, e não perca o prazo de inscrição, corrigindo os erros cometidos na etapa anterior. A Equipe do MS Supera tem trabalhado para que as pessoas que realmente se encaixam no perfil do programa sejam beneficiadas”, explicou.

A superintendente reforça ainda que foram realizadas visitas em plantões nas universidades, com capacitação de técnicos dessas instituições, como forma de sanar dúvidas dos acadêmicos, facilitando o entendimento na hora da inscrição.

“Acreditamos que mais um ou dois processos seletivos (fases D e E) já serão suficientes para preencher todas as vagas. Por isso reforçamos, mais uma vez, a importância da atenção e leitura, por parte das candidatas e candidatos, do que é solicitado. A resolução 41, de 11 de junho de 2024, e a resolução 50, de 25 de julho, bem como o decreto 16.343, todos disponíveis no link [https://www.sead.ms.gov.br/programa-ms-supera/] são documentos de leitura indispensável por parte dos candidatos”, reforça Urquiza.

MS SUPERA

O programa MS Supera tem como objetivo principal conceder benefício social no valor de 1 (um) salário mínimo a estudantes de baixa renda, de cursos de educação profissional técnica de nível médio ou universitários de instituições públicas ou privadas, visando a estimular a permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em especial os indígenas, nos cursos universitários e de educação profissional técnica e reduzir a evasão escolar.

O estudante de baixa renda, habilitado e selecionado em processo seletivo, com frequência regular na instituição de ensino de que trata esta Lei, receberá auxílio financeiro, sob a forma de benefício social, que será repassado diretamente ao estudante, por meio de transferência bancária, para dar condições de permanência no ensino e conclusão do referido curso.

Fonte: Comunicação Sead