Evitando misturar política e religião, Lula não vai à Marcha para Jesus

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não irá à Marcha para Jesus que ocorrerá nesta 5ª. feira (8.jun.23) no Centro de São Paulo (SP).

No evento, o presidente será representado pela Deputada Benedita da Silva (PT-RJ) e o Advogado-geral da União, Jorge Messias. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo o motivo da ausência de Lula está relacionada com a presença de políticos conservadores que costumam frequentar o evento. "Se ele (Lula) aparecesse, provavelmente ia encontrar um ambiente hostil", disse Vinicius do Valle, do Observatório Evangélico.

Como justificativa, Lula enviou uma carta agradecendo ao apóstolo Estevam Hernandes pelo convite e afirmando seu compromisso com a liberdade religiosa no Brasil. Na carta, o Presidente também menciona a Lei que instituiu o Dia Nacional da Marcha para Jesus, sancionada por Lula em 2009.

A Marcha para Jesus é organizada em São Paulo desde 1993, pelo apóstolo Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo.

Eis a carta na íntegra: