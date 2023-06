Exército abre processo seletivo de Militares Temporários para o CMO

O Exército Brasileiro, por meio da 9ª Região Militar, abre de 2 a 10 de julho as inscrições para o Processo Seletivo visando à Convocação de Militares Temporários na área do Comando Militar do Oeste, que compreende os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e a cidade de Aragarças (GO).

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico www.9rm.eb.mil.br.

O Processo Seletivo tem por finalidade a formação de um cadastro de reserva visando à incorporação como Oficiais, Sargentos e Cabos Temporários, a partir de 1º fevereiro de 2024, para o recompletamento de vagas abertas em decorrência da movimentação e do licenciamento de militares.

Segundo o Exército, o número de vagas só serão divulgadas nas últimas fases do Processo Seletivo.

O PROCESSO SELETIVO

A seleção segue os critérios publicados nos Avisos de Convocação e Seleção específicos para cada posto ou graduação, em conformidade com as normas vigentes.

"Cabe esclarecer que o presente Processo Seletivo não se destina ao ingresso no Exército Brasileiro como militar de “carreira”, com direito à estabilidade, mas sim como militar temporário", obervou o órgão militar.

O Processo Seletivo é composto pelas seguintes etapas:

Inscrição Eletrônica (IE); Entrega da Documentação (ED) (para os candidatos inscritos e pré-selecionados); Entrevista e Avaliação Curricular (EAC) (presencial e apenas para os candidatos que entregaram a documentação); Inspeção de Saúde (IS); e, Exame de Aptidão Física (EAF).

REQUISITOS

Os candidatos deverão ter no máximo 40 anos por ocasião da incorporação e possuir cursos nas áreas de interesse do Exército Brasileiro.

São livres de cursos no Exército o profissional que for disputar a vaga de Oficial Temporário Médico, Farmacêutico, Dentista e Veterinário que deverão ter no máximo 38 anos de idade, em 31 de dezembro do ano da incorporação, conforme previsto na Lei Nr 13.954, de 16 de dezembro de 2019 e Lei Nr 5.292, de 8 de junho de 1967.

Os candidatos não poderão ter, até a data da incorporação, mais de 84 (oitenta e quatro) meses de tempo total de serviço prestado às Forças Armadas, tendo em vista que o serviço militar temporário terá o prazo mínimo de 12 (doze) meses e não poderá ultrapassar 96 (noventa e seis) meses, contínuos ou não, como militar, em qualquer Força Armada, conforme o previsto no §3º do Art 27, da Lei Nr 4.375, de 17 de agosto de 1964, Lei do Serviço Militar (Incluído pela Lei no 13.954, de 16 de dezembro de 2019).

Os demais requisitos deverão ser verificados nos Avisos de Convocação e Seleção específicos para cada posto ou graduação.

CARREIRA DO MILITAR TEMPORÁRIO

Os candidatos que forem convocados para incorporar poderão ter o tempo de serviço prorrogado, de acordo com o interesse do Exército, sucessivamente, por 12 (doze) meses, até o limite máximo de 96 (noventa e seis) meses de serviço nas Forças Armadas, ou até o limite de 45 (quarenta e cinco) anos de idade, não podendo completar 46 (quarenta e seis) anos de idade no serviço ativo.

DAS ÁREAS DE INTERESSE

Os Avisos de Convocação e Seleção são específicos para as seguintes áreas:

Oficial Médico Temporário

A seleção para Oficial Médico Temporário é específica para graduados e pós- graduados (especialistas), visando ao Serviço Militar Obrigatório e o voluntário (médicos quites com o Serviço Militar e segmento feminino). Oficial Farmacêutico, Dentista e Veterinário Temporário.

A seleção para Oficial Farmacêutico, Dentista e Veterinário Temporário será específica para graduados e para pós-graduados nos respectivos cursos.

Oficial Técnico Temporário

A seleção para Oficial Técnico Temporário estará aberta aos graduados com ensino superior nos cursos de Magistério, Fisioterapia, Enfermagem com pós-graduação em Auditoria Hospitalar, Oncologia, Centro Cirúrgico, Perfusão, Infectologia, Estomoterapia e Controle de Infecção Hospitalar), Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Civil, Engenharia de Automação e Controle, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Ciências Contábeis, Psicologia, Serviço Social, Museologia, Capelão, Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas/Jornalismo/Publicidade e Propaganda, Fonoaudiologia, Nutrição, Direito e Informática, dentre outros.

Sargento Técnico Temporário

A seleção para Sargento Técnico Temporário estará aberta aos candidatos que possuem o Ensino Médio e curso técnico de Contabilidade, Administração, Logística, Enfermagem, Nutrição e Dietética, Radiologia, Análises Clínicas, Equipamentos Biomédicos, Manutenção de Aeronaves, Edificações, Operação de Equipamentos de Engenharia, Manutenção de Equipamentos de Engenharia, Infraestrutura ou Secretaria Escolar, Biblioteconomia, Publicidade, Química, Desenho de Construção Civil, Informática, Manutenção Automotiva, Mecânica e Agrimensura, dentre outros.

Cabo Especialista Temporário

A Seleção para Cabo Especialista Temporário estará aberta aos candidatos que possuem o Ensino Fundamental e curso profissionalizante de Cozinheiro, Auxiliar de Refrigeração, Auxiliar de Solda, Ajudante de Eletricista Predial, Motorista Categoria “D” ou “E”, Pedreiro e Bombeiro Hidráulico, dentre outros.

Baixe a íntegra.

AVISOS DE CONVOCAÇÃO E SELEÇÃO

Os Avisos de Convocação e Seleção poderão ser acessados no site da 9ª Região Militar www.9rm.eb.mil.br, na área do Serviço Militar, Processo Seletivo.

SERVIÇO

Outros esclarecimentos poderão ser prestados por meio da Seção de Serviço Militar da 9ª Região Militar, por meio do telefone (67) 33684435, (67) 33684390 e (67) 33684491, ou ainda, pelo e-mail ssmr@9rm.eb.mil.br.