Famoso tiktoker e youtuber é assassinado durante coletiva à imprensa

O influenciador digital Kevin Kaletry foi assassinado na 5ª.feira (4.mai.23), na Casa Comtesse, na Avenida Benjamin Franklin, no Bairro Condesa, na Cidade do México. No momento da execução a tiros, ele dava uma coletiva à imprensa sobre a peça de teatro 'Las Perdidas', cujo elenco iria integrar.

Os atirados estavam e uma motocicleta, um deles saltou do veículo e adentrou o hotel alvejando Kletry na cabeça. Ele disparou várias vezes e um dos tiros fraturou o crânio levando o jovem a morte no local.

Na sequência, os criminosos fugiram e abandonaram a moto na Rua Bolívia, e quando a polícia chegou, os suspeitos haviam tomado rumo ignorado.

A motivação do crime está sob investigação. Embora Kaletry tenha sido morto a tiros durante a coletiva, a mesma continuou por mais duas horas.