Festival com tema "do pasto ao prato" exalta carne e venderá pratos a R$ 18

Com a temática "Do pasto ao prato", o 1º Festival Internacional das Carnes acontece de 15 a 17 de setembro no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Camo Grande (MS).

O evento exalta o protagonismo da carne no prato, apresentando criações gastronômicas de chefs nacionais. Virão ao estado menos os 4 chefs renomados abaixo:

O carioca Rafael Gomes, que destacou sua vinda como uma oportunidade de cozinhar e servir muitas pessoas em um evento animado. “Um evento com muita comida, música boa, bebida e bem animado”, prometeu.

A paulista Ligia Karazawa, especialista em Wagyu, que preparará um ancho com molho ponzu com cogumelos salteados, com um toque japonês. "A expectativa é maravilhosa na verdade por vários motivos: primeiro de encontrar tantos assadores, pessoas que admiro, gosto, são amigos. Segundo porque é o primeiro Festival, então uma honra em ter meu nome no “line-up”. Terceiro é vai ser uma ótima oportunidade para conhecer Campo Grande, um pouco da cultura”, disse Karazawa.

O paraense Edvaldo Caribé, que além de assador, procura servir cultura alimentar, diversidade de produtos, temperos e preparos, respeitando e valorizando a cultura dos povos da floresta. Ele quer impactar o público de MS, dizendo que pretende: "Surpreender positivamente o público do evento, com a perspectiva de servir não apenas boa comida, mais um pouco da cultura alimentar amazônica, seus sabores e saberes”.

O gaúcho Rodrigo Bueno, especialista em churrasco americano, que disse que irá servir um prato de cordeiro defumado e finalizado na grelha banhado com um molho de especiarias. "Minha expectativa para o evento é muito grande, pois fazer parte de um projeto tão grande e que valoriza a carne desde a fazenda até a mesa, é muito importante para fomentar toda a cadeia do agronegócio do estado e do país", avaliou.

Durante o evento, na praça de alimentação serão vendidas porções para o público com 130 gramas de carne, sendo vendidas a R$ 18,00 cada, para que o público possa degustar as criações de vários chefs.

Também haverá palestras e demonstrações de técnicas de fogo, como as que serão apresentadas pela paulista Paula Labaki, que prepara um trio composto por uma parrilha com fralda "red" e vinagrete de manga, um varal "tomahawk" com manteiga de alho confitado e legumes tostados e, no fogo de chão, uma costela com farofa de chimichurri.

Acompanhe mais notícias sobre o Festival Internacional da Carne pelo @festivaldacarneinternacional . O Parque de Exposições Laucídio Coelho está localizado em Campo Grande (MS), na R. Américo Carlos da Costa, 320 - Vila Carvalho.