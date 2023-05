Festival terá pratos típicos e carne sustentável do Pantanal

Durante o Interagro, evento que deve reunir produtores rurais de diversas regiões de Mato Grosso do Sul, a Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável – ABPO, realizará 2ª edição do Pantanal Meat Festival nos dias 23 e 24 de junho no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, às 11h, quando serão apresentados pratos típicos da região pantaneira. A primeira edição aconteceu em Rio Verde do Mato Grosso (MS).

Com esse evento a ABPO disse que pretende divulgar a cultura e a gastronomia pantaneira, bem como a carne sustentável do Pantanal, que segue um protocolo de produção específico criado pelos produtores rurais, ligados à Associação.

“Esta edição do Pantanal Meat Festival é uma parceria com o Sindicato Rural de Campo Grande. Será uma ação para celebrar e valorizar a carne sustentável produzida aqui no Estado, com todo os preceitos da sustentabilidade. O conhecimento e a valorização da carne do Pantanal, está diretamente ligada à conservação da biodiversidade e manutenção da cultura pantaneira. Queremos conectar campo e cidade, apresentar ao urbano a qualidade de tudo o que é produzido no nosso Pantanal”, disse Eduardo Cruzetta, presidente da ABPO.

Durante o Interagro a ABPO também apresentará perspectivas da pecuária no Pantanal, a palestra acontecerá no dia 24 de junho, às 9h40.

O Interagro acontecerá entre os dias 22 e 24 de junho, em Campo Grande. Na programação palestras sobre sustentabilidade, economia, política e diversos outros setores do agronegócio. As inscrições podem ser feitas no site www.interagro2023.com.br.