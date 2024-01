Fim de semana deve ser de sol com pancadas de chuva típicas de verão em Mato Grosso do Sul

O sábado (13) e do domingo (14) em Mato Grosso do Sul deve ser de sol, com aumento de nebulisidade e pencadas de chuvas típicas de verão, conforme indica a previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para o fim de semana.

De acordo com a coordenadora do Centro, a meteorologista Valesca Fernandes, ainda podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em algumas localidades. A tendência é que os termômetros nos dois dias registram números mais elevados que sexta.

Para sábado, a previsão é de temperatura mínima de 22°C e máxima de 32°C nas regiões do Bolsão e norte de Mato Grosso do Sul. Já na porção mais ao sul e no leste, a temperatura deve oscilar entre 22°C e 31°C, enquanto na região pantaneira e sudoeste fica entre 24°C e 34°C.

No domingo, as temperaturas sobem ainda mais em praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul. As máximas podem atingir os 35°C na região sudoeste e pantaneira, onde as mínimas ficam entre 24°C e 26°C. Na região sul, leste, bolsão e norte, temperatura mínima de 22°C e

máxima de 33°C. Em Campo Grande, mínima de 22°C e máxima de 30°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com velocidade de até 60 km/h. Pontualmente, segundo Valesca Fernandes, podem ocorrer rajadas de vento acima dessa velocidade.

Foto: Álvaro Rezende

