Fim de semana em MS será marcado por sol, mas chuvas e tempestades não estão descartadas

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul neste fim de semana indica sol e aumento de nebulosidade em todo o Estado, com probabilidade para ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, tempestades com raios e rajadas de vento.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de calor e umidade. Além disso, o deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica favorecem o aumento de nuvens e formação de chuvas.

"Destaca-se que podem ocorrer acumulados de chuva acima de 50 mm em 24 horas, com destaque para as regiões centro-sul e leste do Estado, principalmente entre o domingo (21) e a segunda-feira (22)", explica no documento a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes.

Ela ainda complementa que neste sábado (20) as temperaturas mínimas oscilam entre 24°C e 26°C e as máximas que podem atingir os 36°C nas regiões sul, leste, Bolsão e norte. Para as regiões sudoeste e pantaneira espera-se mínima de 27°C e máxima de até 38°C. Já em Campo Grande, os termômetros devem ficar entre 24°C e 34°C.

No domingo (21), há uma leve queda nas temperaturas, com temperaturas máximas de até 37°C. Esperam-se temperaturas mínimas entre 23°C e 24°C e máximas de até 33°C nas regiões sul, norte, leste e Bolsão. Para as regiões pantaneira e sudoeste, mínimas entre 26°C e 28°C e máximas de até 37°C. Na Capital, mínima de 25°C e máxima de até 32°C.

Comunicação Governo de MS

Foto: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS