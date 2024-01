Focada em ensinar por meio do futebol, série "Turma do Bola" vira fenômeno

A série "Aprendendo com a Turma da Bola" tem encantado milhares de crianças com sua abordagem educativa por meio em futebol.

Cada episódio, disponível no YouTube, oferece uma jornada divertida e envolvente, explorando conceitos importantes de forma lúdica.

Durante as férias escolares, a Turma da Bola aposta em episódios didáticos e envolventes para fornecer um ambiente estimulante para o aprendizado das crianças, conectando temas relevantes do cotidiano com o universo apaixonante do futebol.

Os vídeos "Aprendendo As Letras do Alfabeto" (https://www.youtube.com/watch?v=6CbwHlGFF9A), "Aprendendo As Cores" ( https://www.youtube.com/watch?v=TcX_MgdzLv4) e "Aprendendo as partes do corpo" ( https://www.youtube.com/watch?v=6CbwHlGFF9A) juntos já acumulam mais de 112 mil visualizações no YouTube. No próximo sábado (6.jan.24), um novo episódio da série, "Aprendendo as formas geométricas", será disponibilizado no canal.

Guilherme Alf, criador da Turma da Bola, expressou sua empolgação com a iniciativa: "Estamos animados em expandir o universo da Turma da Bola com essa série. Acreditamos que essa é mais uma oportunidade de proporcionar aprendizado de maneira divertida e envolvente para nossos pequenos fãs, sem perder a essência futebolística do projeto".

Em 2023, a Turma da Bola encerrou sua primeira temporada com mais de 6 milhões de visualizações apenas no YouTube. Os episódios musicais, que contaram com a participação de Denilson Show, Jakson Follmann, Michel Teló e João Gomiero, renderam ao canal do projeto mais de 41 mil inscritos.

A 'TURMA DO BOLA'

Futebol, música e entretenimento reunidos em um único projeto. A Turma da Bola nasceu da necessidade de unir essas paixões dos brasileiros e produzir um material educativo para crianças com narrativas atuais e importantes, como inclusão, família, diversidade, saúde e esporte. Esses são pilares fundamentais para o desenvolvimento e a formação de uma sociedade mais justa e unida. O projeto foi criado pelo relações públicas Guilherme Alf e é distribuído digitalmente pela Virgin Music e gerenciado pela GTS, ambas empresas da Universal Music.