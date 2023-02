Folia em Campo Grande foi uma das melhores de Mato Grosso do Sul

Milhares de pessoas de todas as idades demonstrando uma disposição incrível para cantar, dançar, brincar e dividir esses momentos com familiares e amigos fizeram em Campo Grande um dos mais animados carnavais de Rua de Mato Grosso do Sul. A festa dos foliões e foliãs foi tranquila e segura — e nem mesmo os corriqueiros incidentes em casos isolados foram suficientes para empanar o brilho de uma programação cumprida com absoluto êxito pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Foram cinco dias e cinco noites iniciados na 6ª.feira (17.fev.23) em dois ambientes principais: a Praça do Papa, local de desfile das escolas de samba, e a Esplanada Ferroviária, espaço central de deslocamento e concentração dos blocos. Temas ambientais (destaque para o Pantanal), povos indígenas e personalidades folclóricas motivaram os enredos, aplaudidos por milhares de pessoas nas duas noites com duas madrugadas.

Estrutura montade em avenida em Campo Grande para desfile carnavalesco. Foto: Tero Queiroz

Cenas semelhantes também agitaram a área da Esplanada, que serviu de palco para os shows artísticos, mobilização de blocos e alegre profusão de cores, fantasias e cantos. Muita gente que sequer acompanhava os carnavais desta vez foi fazer a sua folia, engrossando as diversas formações populares movidas por marchinhas, sambas, axé e outros ritmos.

APROVAÇÃO

A Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, ao lado do Rei Momo, do Carnaval 2023 de Campo Grande. Foto: Karine Matos / Glenda Gabi

Com esta "prova de fogo" e os rasgados elogios que está recebendo pelo sucesso alcançado, Mara Bethânia, a titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), presta o seu reconhecimento a quem, direta e indiretamente, trabalhou para assegurar o resultado. Ela — que está no cargo há apenas cerca de um mês — destaca os compromissos da prefeita Adriane Lopes (Patriota) em respeitar as manifestações populares e investir no fortalecimento da cultura e das artes.

Centenas de milhares de pessoas estiveram prestigiando as escolas no desfile tradicional na Praça do Papa. Foto: Tero Queiroz

Silvana Valu, a fundadora do Cordão da Valu, criado em 2006 e um dos mais tradicionais, realçou a força e a empolgada contribuição dos blocos para a animação do carnaval de rua campo-grandense.

PLANEJAMENTO

Os poucos recursos não impediram que os investimentos tivessem a sua direção ajustada com precisão. O planejamento focalizou o apoio à liberdade criativa dos carnavalescos, a garra tradicional dos dirigentes e a presença participativa de todos os integrantes das entidades, desde figurinistas e costureiras ao corpo de ritmistas, passistas e mão-de-obra operacional. Para Mara Bethânia, além do do forte apelo artístico-cultural e da valorização de elementos folclóricos, o carnaval é um ponto de acentuado realce entre os atrativos turísticos.

Público lotou sambódromo no 2º dia de Carnaval na Capital. Foto: Tero Queiroz

Para ela, fortalecer o carnaval da cidade qualifica e melhora o poder de atração de visitantes, que já estão começando a incluir a Capital na sua rota de folguedos no período. Mara Bethânia chama a atenção para as políticas públicas que a prefeita Adriane Lopes vem implementando, com ênfase na melhoria na estrutura e no atendimento da saúde, na qualificação do ensino, na modernidade com a revitalização urbana e nas estruturas de acessibilidade e mobilidade, entre outras providências. Tudo isso contribui com o perfil de excelência que Campo Grande quer oferecer nos seus projetos de incentivo ao turismo.