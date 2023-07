Funcionários de supermercados terão aumento no piso e abono salarial de R$ 500

Os trabalhadores das empresas de gêneros alimentícios de Campo Grande (mercados, supermercados e mercearias) ganharão um abono salarial de R$ 500 e reajuste no piso, já em vigor neste mês de julho de 2023.

Conforme o Sindicato da categoria, essa foi uma conquista obtida durante negociação com a classe patronal, que resultou também no aumento do piso salarial e outros benefícios que fazem parte da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT/2023).

Segundo o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande (SECCG), Carlos Sérgio dos Santos, o abono poderá ser pago em duas parcelas. Sendo a primeira no mês de julho e a segunda em outubro de 2023.

“Foi uma grande conquista nossa na negociação da CCT/2023, pois representa um ganho importante para os trabalhadores”, disse Santos.

Carlos Sérgio dos Santos, presidente do SECCG. Foto: Reprodução

O sindicalista informou também que os trabalhadores que ganham acima do piso salarial, receberão o índice do INPC do mês de abril/2023, sobre os salários vigentes até 31 de março/2023, e retroativo ao mês de abril/2023.

Os pisos salariais, a partir de 1º de abril/2023 a 31/03/2024 passarão a vigorar nos seguintes valores:

Empregados em geral, R$ 1.439;

Garantia mínima do comissionado, R$ 1.609;

Empacotadores, R$ 1.425.

O presidente do SECCG pediu uma maior participação dos empregados no comércio de Campo Grande junto ao Sindicato, para que a entidade tenha cada vez mais força para negociar benefícios e melhores condições de trabalho para toda a classe, que é formada por mais de 14 mil profissionais.

“Precisamos da sua filiação para termos mais forças ao negociarmos melhores condições de trabalho e de salário. É preciso que haja uma conscientização coletiva disso. Juntos seremos mais fortes, para avançarmos nas nossas conquistas”, afirmou Santos. Clique AQUI para filiar-se ao sindicato.