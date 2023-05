Funtrab oferta 3.240 vagas de trabalho em MS, 70 exclusivas para PCDs

Para quem quer começar a semana com o pé direito, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 3.240 vagas em aberto para todo o Estado.

Só em Campo Grande são 1.459 vagas com destaque para servente de reflorestamento (30), ajudante de carga e descarga de motorista (40), auxiliar administrativo (27), auxiliar de cozinha (36), auxiliar de produção (42), além de estágios em mídias sociais, administração, engenharia civil, entre outros. Há também, na Capital, postos de trabalho disponíveis para pessoas com deficiência, com quase 70 oportunidades em diversas áreas.

Na segunda maior cidade do Estado, Dourados, o mercado de trabalho necessita de 224 pessoas, com destaque para operador de processo de produção (25) e auxiliar de produção (30). Já em Em Corumbá, estão à disposição 72 vagas, em diversos setores. E em Três Lagoas, 90 vagas esperam ser preenchidas.

O trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo "MS Contrata+" da Funtrab, para agendamento das entrevistas, basta comparecer na instituição nos dias, horários e datas disponíveis para ser atendido em seu município. (Confira a lista completa de vagas http://www.funtrab.ms.gov.br/lista-de-vagas-em-destaque/).

Texto - Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS