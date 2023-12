Gaúcha Renata Matos é novo affair de Whindersson Nunes

Flagrada aos beijos dentro de um jatinho com o humorista Whindersson Nunes, a modelo Renata Matos é uma das musas do Bella da Semana, maior revista masculina do Brasil. A modelo gaúcha, de 27 anos, já posou nua para o site em três ocasiões.

“Depois do Bella eu comecei a ver a carreira de modelo com outros olhos. E hoje em dia eu trabalho com isso e sou muito mais autoconfiante”, disse a modelo em entrevista durante um dos ensaios.

Ela tem mais de 100 mil seguidores no Instagram e em seu perfil costuma publicar fotos do seu dia a dia, dos eventos que frequenta e dos seus looks. Além do Instagram, Renata tem contas no Privacy e Only Fans, onde vende fotos e vídeos nua.

Atualmente, Renata Matos também produz conteúdos através do Topfans.me, uma plataforma para que os criadores de conteúdo possam se conectar diretamente com seus fãs, proporcionando conteúdos exclusivos e experiências personalizadas.

O último namoro que o YouTuber assumiu publicamente foi com Maria Lina, em agosto de 2021.

Confira o conteúdo completo www.belladasemana.com.br