Gerente de Banco é vocalista de banda de Rock em Campo Grande

O guitarrista e vocalista Vinicius Bueno Luiz, de 34 anos, é o entrevistado desta 2ª.feira (27.fev.23), do Condcast — um podcast realizado pela Produtora Condado Produções em parceria com o MS Notícias. (Assista acima).

Apesar de trabalhar como Gerente de Banco na Capital sul-mato-grossense, é no braço de sua guitarra, nas batidas do Rock e nos microfones, que Vinicius encontra sua paixão. Ele começou a tocar aos 12 anos, sob a influência do seu irmão André Bueno. "Quando meu irmão escutava Nirvana no quarto", resumiu Vinicius em uma conversa sucinta por mensagem com a reportagem.

Questionado se já pensou em ficar apenas com o corporativismo, ou com a arte, Vinícius metaforizou: "São perguntas difíceis [kkk], com as infinitas possibilidades que temos hoje em dia, podemos ver e rever nossa carreira, nunca é tarde para ser algo e nem para se dedicar a uma coisa somente".

Semifinalista do The Voice Kids, campo-grandense Matheus Martins revela detalhes da carreira

Em entrevista a Nando Dutra, Vinicius narrou mais sobre sua história, agora junto a banda Fogachos. O artista também contou outras curiosidades sobre a vida de músico na noite campo-grandense, em contraste com a vida nas repartições bancárias durante o dia.