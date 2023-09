Goiás inicia planejamento estratégico do turismo com metodologia inovadora

No final de agosto, a Goiás Turismo reuniu diversas lideranças do setor de turismo para uma oficina de construção do novo planejamento estratégico para o estado, com o objetivo de promover o desenvolvimento competitivo e sustentável dos destinos turísticos de Goiás. O encontro contou com a presença de empreendedores, dirigentes do Sebrae e Senar, representantes da Fecomércio e lideranças das 11 regiões turísticas do estado. A empresa contratada para conduzir o processo foi a Lab Turismo Consultoria, que utilizou uma metodologia pioneira e inovadora para gestão de destinos turísticos denominada “MAPTUR”.

O MAPTUR é uma solução completa que reúne tecnologia, metodologia e mentorias periódicas para a construção e implementação dos planos estratégicos para municípios, regiões e estados. Com a aplicação dessa solução, é possível fazer uma análise detalhada da situação de cada destino, entender os fatores internos e externos que impactam suas decisões, definir metas e objetivos estratégicos, priorizar ações, executá-las e mensurar cada resultado obtido.

O planejamento estadual de turismo de Goiás será lançado no final de 2023, e a consultoria irá apoiar a implementação das ações previstas. Tudo isso, com o apoio de um time de especialistas no setor, que acompanha todo o processo, ao longo de 12 meses de mentoria, através de um sistema ágil - com base em uma tecnologia que facilita o acesso de todos os envolvidos e o compartilhamento das informações.

A iniciativa visa estruturar o planejamento estadual de turismo de Goiás, considerando as diferentes realidades das regiões turísticas. Segundo Fabrício Amaral, presidente da Goiás Turismo, “Goiás é um estado muito grande e diverso, por isso é necessário um planejamento estratégico para nortear a estruturação de produtos, fortalecimento da governança e ações de promoção.”

Para Richard Alves, diretor executivo da Lab Turismo, implementar o MAPTUR para o planejamento e suporte na gestão estadual do turismo em Goiás “é uma honra para a empresa, pois permite colaborar com um órgão estadual de turismo que conta com equipe bastante profissional e comprometida com o desenvolvimento turístico”.

A empresa já prestou serviços semelhantes para outros destinos turísticos, como Porto Seguro (BA), Ilhabela (SP), Pirenópolis (GO) e Montanhas Capixabas (ES).

Para mais informações sobre o MAPTUR basta entrar em contato pelo e-mail maptur@labturismo.com.br.