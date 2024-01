GOL Linhas Aéreas recebe US$ 950 milhões para reestruturação financeira

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4) recebeu a aprovação do Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York, nos Estados Unidos, para a reestruturação financeira legal da empresa, iniciada em 25 de janeiro de 2024.

Conforme anunciado anteriormente, as aprovações concedidas pela a Justiça dos EUA na “audiência do primeiro dia” garante que a GOL continuará operando normalmente durante o processo.



Como esperado, a Justiça dos EUA aprovou preliminarmente o acesso da GOL ao financiamento de devedores em posse de US$ 950 milhões fornecido por membros do Grupo Ad Hoc de detentores de títulos da Abra e outros detentores de títulos da Abra. A GOL buscará a aprovação final para acesso ao financiamento em audiência que será realizada nas próximas semanas. Enquanto isso, a GOL terá acesso imediato à parcela disponível da nova liquidez. Com esta aprovação, a GOL honrará todos os compromissos com parceiros de negócios e fornecedores de bens e serviços prestados a partir da data de início do processo, em 25 de janeiro de 2024, bem como pagará os salários dos funcionários.



Com acesso aos recursos, a GOL continuará a oferecer voos seguros e serviços confiáveis e de baixo custo, proporcionando a melhor experiência de viagem aos clientes. Os clientes podem continuar organizando viagens e voando como sempre fizeram, inclusive utilizando passagens e vouchers, além de comprar e utilizar milhas acumuladas por meio do Programa Fidelidade Smiles. Da mesma forma, os acordos de codeshare e interline da GOL permanecem disponíveis aos clientes.



“Estamos muito satisfeitos com o início bem-sucedido de nossa reestruturação financeira jurídica. A autorização da Justiça dos Estados Unidos para acesso a novos financiamentos permitirá que a GOL continue a operar normalmente, conforme prevíamos”, afirma Celso Ferrer, CEO da GOL. “O propósito da GOL é ‘Ser a Primeira para Todos’ e iniciamos esse processo não apenas para o benefício de nossa empresa e colaboradores, mas também para nos tornarmos uma companhia aérea ainda mais forte para nossos clientes, fornecedores e todos os nossos parceiros. Com o apoio dos nossos credores, estamos confiantes de que continuaremos a avançar nas nossas estratégias de longo prazo, incluindo a melhoria da acessibilidade, da experiência de viagem e da escolha do cliente. Agradecemos à nossa talentosa equipa, parceiros, fornecedores e passageiros dedicados pelo seu apoio contínuo".

Sobre o Capítulo 11

O Capítulo 11 é um processo legal americano bem estabelecido e flexível para a reestruturação de empresas com operações em múltiplas jurisdições. O processo permite que as empresas reforcem a sua posição financeira, continuando a operar normalmente, sujeito à supervisão e aprovação do sistema judicial dos EUA. O processo do Capítulo 11 tem sido utilizado com sucesso por muitas companhias aéreas internacionais, incluindo Aeroméxico, American Airlines, Delta Airlines, LATAM Airlines, United Airlines e Avianca Colombia. A Scandinavian Airlines também está se reorganizando por meio de um processo do Capítulo 11.



A GOL está confiante de que este processo atende aos melhores interesses de seus stakeholders, incluindo funcionários e clientes, que continuarão a ter acesso a voos seguros e acessíveis e a serviços confiáveis.

Informações adicionais

Informações adicionais sobre o processo de supervisão judicial da Companhia estão disponíveis em www.GolFirstForAll.com. Os registros judiciais e outras informações relacionadas aos processos estão disponíveis em um site separado administrado pelo agente de reclamações da Empresa, Kroll Restructuring Administration LLC ('Kroll'), em ou ligando para a Kroll em 844.553.2247 (EUA/Canadá) (ligação gratuita ) ou +1.646.777.2315 (Internacional).

Conselheiros

Em conexão com seus esforços de reestruturação, a GOL está trabalhando com Milbank LLP para assessoria jurídica, Seabury Securities LLC como consultor de reestruturação, consultor financeiro e banco de investimento, e AlixPartners, LLP como consultor financeiro.