Governo de Mato Grosso do Sul abre 141 vagas para pesquisador socioassistencial

Voltado para os servidores públicos estaduais, edital de processo seletivo simplificado, publicado nesta 6ª.feira (20.out.23), no DOE/MS (Diário Oficial do Estado), disponibiliza 141 vagas para pesquisador socioassistencial. A ação, via Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), ainda convoca servidores do cadastro de reserva do primeiro edital.

A inscrição para o processo seletivo deve ser efetivada no site www.sead.ms.gov.br até o dia 24 de outubro e o servidor selecionado receberá até R$ 1,5 mil reais pelo trabalho realizado.

O objetivo da pesquisa é coletar dados e encontrar pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente as que hoje não recebam nenhum tipo de benefício social.

Para se candidatar no processo seletivo simplificado o servidor deve se encaixar em critérios, como por exemplo, ser funcionário público estadual da ativa (não podendo estar em afastamento), que ocupe cargo efetivo ou comissionado.

Secretário-adjunto da Sead e presidente do Grupo de Trabalho da pesquisa, Anderson Chadid, reforça que a coleta de dados pelo servidor é realizada fora do horário de expediente. Dessa forma a população poderá receber o pesquisador em feriados ou fins de semana, por exemplo.

Os resultados dessa pesquisa devem ser conhecidos ainda neste ano.