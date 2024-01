Governo de MS lança editais de concurso com 279 vagas para o Hospital Regional

O Governo do Estado, por meio da SAD (Secretaria de Estado de Administração) e da SES (Secretaria de Estado de Saúde), publicou nesta sexta-feira (26) os editais do concurso público para a Funsau (Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul), que visa preencher 279 vagas no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

A realização do concurso consolida o compromisso do Governo do Estado de ampliar as ações da área da saúde, conforme destaca o governador Eduardo Riedel.

"Olhamos para a saúde sempre com cuidado, muita atenção. Meu compromisso desde o início foi o de ampliar ações na área da saúde e esse concurso faz parte desse compromisso. Nosso objetivo é sempre buscar melhorar a saúde, não só em Campo Grande, que é a maior cidade do Estado, mas em todo o Mato Grosso do Sul", enfatiza Riedel.

A titular da SAD, Ana Carolina Nardes, reafirma o empenho da gestão em fortalecer a saúde pública, especialmente quanto ao atendimento à população.

"Ao todo são 279 vagas distribuídas em várias funções prioritárias. Levamos em consideração a necessidade de profissionais para o suprimento da demanda e na melhoria da qualidade da assistência médica prestada aos cidadãos", afirma.

Para a secretária adjunta da SES, Crhistinne Maymone, "o certame é um pleito de toda a equipe do hospital que se dedica há anos à assistência da população sul-mato-grossense", frisa.

Crhistinne ainda completa dizendo que "verdadeiras pessoas comprometidas em fazer a diferença, como bem demonstraram na pandemia do covid-19. Restaurar a força de trabalho no HRMS é a representação clara da priorização da nossa administração em prol da saúde pública".

A diretora presidente do HRMS, Marielle Alves Corrêa Esgalha, considera a realização do concurso fundamental para melhorar a assistência à população.

"Estamos concretizando mais um compromisso da atual gestão. Este certame representa não apenas a busca pela excelência na prestação de serviços de saúde, mas também o comprometimento da administração em fortalecer e valorizar o quadro de profissionais que compõem a instituição. Acreditamos que a realização deste concurso é um passo fundamental para o aprimoramento contínuo dos serviços oferecidos à comunidade".

O concurso público

Foram publicados três editais, sendo o primeiro com 119 para profissionais de serviços hospitalares, o segundo com 140 vagas para técnicos de serviços hospitalares e o terceiro com 20 vagas para auxiliares técnicos de serviços hospitalares.

Os candidatos terão do 05 de fevereiro de 2024 a 15 de março de 2024 para efetuar suas inscrições pelo site www.selecon.org.br e aprova escrita será aplicada no dia 16 de abril.

Confira o detalhamento e quantitativo de vagas:

Profissional de Serviços Hospitalares

Fonoaudiólogo 5

Assistente Social 5

Fisioterapeuta 15

Psicólogo 4

Farmacêutico 10

Farmacêutico Bioquímico 2

Biomédico 2

Enfermeiro 30

Engenheiro Clínico 1

Nutricionista 1

Médico 44

Técnico de Serviços Hospitalares

Costureiro 2

Agente Condutor de Veículos 5

Agente de Serviços Hospitalares 30

Agente de Farmácia 20

Técnico em Radiologia 22

Técnico de Laboratório 9

Técnico de Enfermagem 52

Auxiliar Técnico de Serviços Hospitalares

Auxiliar de Serviços Hospitalares 10

Auxiliar de Lavanderia 10

Joilson Francelino, Comunicação Funsau/HRMS

Foto: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS