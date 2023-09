Governo intermedia 4,8 mil vagas de emprego em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação do Trabalho (Funtrab), está intermediando mais de 4,8 mil vagas de empregos para quem busca oportunidades no mercado de trabalho em diversos setores e cidades do estado.

São 1.640 vagas em Campo Grande, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência, além de 575 em Dourados, 402 em Cassilândia e 300 em Chapadão do Sul, entre outras cidades.

As vagas são para comércio, serviços, construção civil, indústria e agronegócio. Os interessados devem comparecer à Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer seguro-desemprego.

A lista completa de vagas pode ser encontrada no site da Funtrab. CLIQUE AQUI.