Governo premiará servidores estaduais que tenham projetos inovadores

Servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul que tenham projetos inovadores podem se inscrever no XVIII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública. A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado por intermédio da SAD (Secretaria de Administração) e da Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).

De acordo com publicação do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (16), as inscrições iniciam hoje e objetivam premiar práticas e ideias inovadoras, que tragam modernidade à gestão pública, incentivando os servidores de Mato Grosso do Sul a contribuir com o progresso da administração, por meio do reconhecimento e valorização das iniciativas que se destacam e colaborem para o aprimoramento dos serviços públicos. “O concurso utiliza como conceito de inovação a implementação de um produto, bem ou serviço, ou, ainda, o surgimento de novas práticas que produzam resultados positivos para o serviço público e para a sociedade”, detalha o diretor-presidente da Escolagov, Angelo Motti.

Dividido em duas modalidades (Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis) e quatro eixos temáticos (Gestão, Social, Infraestrutura e Econômico e Ambiental), o concurso oferece uma premiação de R$ 208 mil, sendo R$ 12 mil para o primeiro lugar, R$ 8 mil para o segundo lugar e R$ 6 mil para o terceiro lugar de cada eixo temático e categoria.

As inscrições ocorrem até o dia 15 de julho por meio do site da Escolagov: www.escolagov.ms.gov.br.

A iniciativa é coordenada pela Escolagov, com colaboração de SAD, Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul).

Detalhes sobre o XVIII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública estão disponíveis nas páginas 91 a 99, edição n° 11.186 do Diário Oficial do Estado.

Fonte: Governo MS