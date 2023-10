Governo Riedel propõe aumento do Mais Social para R$ 450

O governo de Eduardo Riedel (PSDB), enviou à Assembleia Legislativa (ALEMS), um projeto de lei que aumenta o valor do programa Mais Social de R$300 para R$450 por família a partir de 1º de janeiro do próximo ano.

Gerido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, o projeto oferece um cartão magnético para compra de produtos alimentícios, de limpeza, higiene e gás de cozinha em estabelecimentos credenciados, com o objetivo de promover a segurança alimentar e fomentar o comércio nas periferias e localidades carentes.

"É relevante consignar que o sobredito Programa visa, por meio da entregue de um 'cartão próprio' à família selecionada, à promoção da dignidade da pessoa humana e do direito à alimentação adequada e saudável, prerrogativas asseguradas na Constituição Federal", diz a justificativa do projeto do governador sul-mato-grossense.

"Após dois anos de execução do Programa Mais Social, observou-se a necessidade de realizar ajustes pontuais para otimizar a sua execução, notadamente com o aumento do valor mensal do benefício para R$ 450", acrescenta o governador.

O programa tem dois anos de execução e é financiado pelo tesouro estadual e pelo Fundo de Investimentos Sociais.