Grupo Boticário abre inscrições para fortalecer 10 startups

O Grupo Boticário divulgou a quarta edição do seu Programa de Aceleração de Startups. O objetivo do programa é conectar empreendedores de todo o país a um dos maiores grupos de beleza do mundo, aprimorando a indústria da beleza através da tecnologia e promovendo a troca de conhecimentos entre as empresas.

A empresa procura até 10 startups que atuem nos segmentos de beleza e varejo, com produtos validados e em fase de operação ou tração. As inscrições podem ser feitas no site do projeto até o dia 08 de fevereiro.

O programa tem duração de cinco meses, entre maio e setembro, e oferece uma imersão no ecossistema de beleza e varejo do Grupo Boticário, auxiliando as startups a explorar novos mercados com base na experiência adquirida nos mais de 45 anos de existência da empresa. As startups selecionadas terão acesso a trilhas de conhecimento direcionadas para seus respectivos segmentos, palestras de inspiração e conteúdo com especialistas e executivos do Grupo Boticário e convidados externos, além de mentorias personalizadas de acordo com as necessidades de cada startup. O projeto também oferece acompanhamento especializado com uma equipe de aceleração, com avaliações semanais e esclarecimentos de dúvidas, por exemplo.

As empresas participantes terão acesso a profissionais da companhia, que ajudarão na revisão da experiência do usuário no site das startups, além de apoio e treinamento para aprimorar o pitch de negócios e a oportunidade de realizar pesquisas quantitativas ou grupos focais com o público-alvo usando a infraestrutura do Grupo Boticário. As startups poderão testar suas soluções nos principais canais do Grupo, como a plataforma de marketplace Beleza na Web, o que possibilita o aperfeiçoamento de seus produtos e serviços com o suporte do Grupo Boticário na construção de estratégias de posicionamento e diferenciação dos produtos.

A seleção das startups se concentrará em encontrar soluções que impulsionem os segmentos de varejo, beleza e bem-estar e que tenham sinergia com o ecossistema do Grupo Boticário. Para o mercado de beleza e bem-estar, serão consideradas startups que ofereçam produtos, serviços ou tecnologias digitais para criar experiências e conexão com consumidores. Na área de varejo, a busca é por startups de base tecnológica com soluções que resolvam as dores do varejo físico e online, com produtos escaláveis comprovados, como soluções B2B para enterprise e small-medium business (SMB).

O Grupo Boticário Startups é a área de interação e engajamento com empreendedores, que tem como objetivo continuar inovando e reinventando a indústria da beleza por meio da tecnologia. Desde 2021, 29 startups foram aceleradas pela companhia, envolvendo mais de 90 mentores internos na iniciativa e mapeando mais de 20 oportunidades de parceria, incluindo empresas como De Benguela, Feel e Marvin.

CASA DE SUCESSO

A Marvin, atual parceira do Grupo Boticário na área de Soluções Digitais do Varejo, foi acelerada em 2022 e hoje oferece seus serviços em 10 distribuidores do ecossistema do Grupo. A startup nasceu para simplificar o meio de pagamento entre empresas. A ferramenta desenvolvida possibilita aos varejistas a utilização do saldo das maquininhas de cartão de crédito para efetuar os pagamentos com os fornecedores, sem precisar recorrer a antecipação de recebíveis ou pagar por taxas para efetuar os pagamentos.

O empreendedorismo faz parte do passado, do presente e do futuro do Grupo Boticário, e por isso, programas como este são tão importantes e incentivados em nosso ecossistema. Há mais de 45 anos, a companhia inaugurou a primeira e maior rede de franquias do Brasil e, com a evolução do seu ecossistema de parceiros, promoveu a inovação de novos players e setores através de programas de inovação aberta e iniciativas que promovem a inclusão.

"A nossa proposta com o projeto é gerar aprendizados sobre novos mercados e modelos de negócio tanto para nós quanto para esses novos parceiros. O programa é uma oportunidade para essas empresas aprofundarem e desenvolverem ainda mais suas soluções e, com isso, poderem se tornar não só parceiros do Grupo, mas também de companhias de diferentes setores", pontua Paulo Braga.