Grupo de planos de saúde para pets chega a Campo Grande

Segundo levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o Brasil conta com mais de 85 milhões de cães e gatos adotados e, destes, cerca de 0,3% possuem um plano de saúde animal.

A realidade não é diferente em Mato Grosso do Sul, onde um percentual muito baixo dos mais de 1,4 milhões de pets — sendo a capital responsável por 457 mil — estão segurados caso algum imprevisto aconteça.

Para conquistar uma parcela significativa deste enorme potencial de negócios, o Grupo Petlove — maior ecossistema pet do Brasil — chega a Campo Grande com planos de saúde acessíveis para cães e gatos, tendo como missão zelar pela saúde e bem-estar dos animais, bem como pela tranquilidade e segurança em termos financeiros para os tutores nos momentos de necessidade.

A cidade de Campo Grande se une a Goiânia e Brasília na lista de capitais da região Centro-Oeste que já contam com os serviços de saúde o Grupo Petlove, que tem expectativa de alcançar cerca de 100 cidades até o final do ano com um crescimento de 200% em novas vidas ainda em 2023 e uma receita de R$ 650 milhões até 2025. O mercado pet da região central do Brasil conta com mais de 7,1 milhões de pets com previsão de chegar às demais capitais do Centro-Oeste ao longo dos próximos meses.

De acordo com Fabiano Lima, CEO da divisão de saúde da Petlove, os planos específicos para animais ainda são uma alternativa pouco conhecida por parte da população, mesmo com opções que custam a partir de 49,90/mês e que trazem uma série de vantagens para beneficiar os consumidores desde a consultas e check-ups rotineiras até situações mais complexas. Procedimentos de cuidados básicos para a saúde do pet (como consultas, principais vacinas, atendimento emergencial, exames laboratoriais e exames simples de imagem) e atendimento veterinário em domicílio são cobertos pela taxa mensalidade nas duas modalidades diferentes dos planos oferecido na região — Tranquilo e Ideal — assim como auxílio funeral/cremação e microchipagem e localizador pet 100% gratuitos. As especialidades disponíveis na região são: dermatologia, felinos, gastroenterologia e oncologia.

“Os tutores costumam enfrentar situações desagradáveis quando os pets adoecem, que vão desde a preocupação com os animais ao imprevisto financeiro pelo atendimento veterinário. A missão dos planos de saúde da Petlove é democratizar o acesso a serviços veterinários, e, por isto, nossos serviços são sem distinção de idade, porte ou doenças pré-existentes para novas adesões, oferecendo soluções para todos os perfis de clientes, com o objetivo de que os pets sejam mais felizes e saudáveis. Pesquisas apontam que apenas 0,2% dos cães e gatos possuem um plano de saúde, número que evidencia um amplo espaço para crescimento, melhorias e inovações. Estamos 100% atentos a essas oportunidades”, afirma Lima.

Líder no setor com mais de 130 mil pets cobertos, a Petlove possui hoje cerca de 65% do share do mercado, com mais de 2,5 mil parceiros credenciados em quase 50 cidades do país. Os serviços de plano saúde da Petlove chegam à região de Campo Grande oferecendo aos tutores e seus pets acesso a uma rede credenciada com 24 parceiros na cidade, com 11 consultórios, quatro clínicas veterinárias com cirurgia (sendo uma especializada em felinos), duas clínicas com atendimento 24 horas, dois laboratórios, cinco veterinários a domicílio e cinco profissionais autônomos, além de atendimentos especializados como dermatologia, felinos, gastroenterologia e oncologia. Os tutores que aderirem à novidade ainda ganharão cupom de R$45 reais na DogHero (em hospedagem pet em hotéis ou residência dos anfitriões, pet sitter na casa do tutor e pet walker); frete grátis em todas as compras no site da Petlove durante toda o tempo que o plano estiver ativo e 10% de desconto em compras do site.

As carências começam a contar a partir da data da microchipagem do pet, sendo que os procedimentos mais essenciais como consultas, vacinas, procedimentos clínicos e internações têm apenas 45 dias de carência; exames e consultas com especialistas possuem 60 dias; e para cirurgias e anestesia, a data carência é de 180 dias por serem procedimentos mais delicados.

SOBRE O GRUPO PETLOVE

Fundada em 1999, a Petlove iniciou suas atividades como um e-commerce, pioneiro no setor no país, e hoje se consolida como o primeiro ecossistema pet no Brasil. Atualmente, a companhia engloba outras frentes de negócios, como saúde, hospedagem e serviços, sempre focada em oferecer soluções completas para tutores e pets, seja no mundo virtual ou presencial. Com as marcas DogHero, Porto.Pet e Nofaro - que estão sendo integradas à Petlove, em uma marca única — a companhia conecta a jornada do cliente, que pode resolver todas as questões relativas ao pet em um só lugar. A empresa também tem forte atuação no segmento B2B e busca a valorização dos profissionais do setor, com soluções voltadas a médicos veterinários e petshops, empreendedores e pet sitters, fortalecendo todo o ecossistema pet por meio das plataformas de conteúdos técnicos e auxílio ao médico veterinário e de gestão de negócios com as marcas Vet Smart e Vetus, respectivamente.