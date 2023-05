Homem morre eletrocutado por prática sexual com massageador

Familiares e bombeiros encontraram Paul, de 30 anos, morto em sua casa, após ser eletrocutado acidentalmente enquanto com um massageador no ânus e pênis. O incidente ocorreu na República Tcheca, onde o rapaz residia com seus pais, que se preocuparam após o filho não abrir a porta.

O incidente chocante foi detalhado na revista Legal Medicine por médicos do Hospital Universitário Hradec Králové, onde a autópsia foi realizada.

"A morte de Paul acabou ocorrendo devido a outra atividade autoerótica associada - estimulação da parte inferior do abdome com um massageador elétrico, que acidentalmente entrou em curto-circuito e causou uma eletrocussão fatal", disse a revista.

Quando os bombeiros arrombaram a porta, Paul estava caído ao solo. Ele usava um maiô feminino de uma peça e seus membros inferiores, tronco e pescoço estavam bem envoltos em tiras de plástico e tecido.

Exames realizados pela equipe revelaram um mau funcionamento do dispositivo quando conectado à energia elétrica. A análise classificou o ocorrido como "eletrocussão acidental durante atividade de manipulação autoerótica".

Os pesquisadores enfatizaram que a "prática sexual individual" pode envolver o uso de diferentes tipos de dispositivos, equipamentos e acessórios, bem como substâncias químicas, tanto para estimular a imaginação sexual quanto para aumentar a excitação. Contudo, em alguns casos, esses recursos podem resultar acidentalmente em morte não intencional.