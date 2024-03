Icumam Lab recebe inscrições até 25 de março

Um dos maiores encontros para estudo de roteiro do Centro-Oeste, Icumam Lab, encerra suas inscrições em 25 de março. O projeto é realizado pelo Icumam Cultural. Eis o regulamento.

Nesta 8ª edição podem se inscrever projetos de longa-metragem e série de TV, nas categorias de ficção ou documentário.

O Icumam deve acontecer de 5 a 12 de maio no formato presencial. A proposta é levar os selecionados para passar uma semana na Pousada Monjolo, em Nerópolis (GO). A pousada é uma das apoiadoras do projeto audiovisual.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online. Clique AQUI para acessar o formulário de inscrição. Os projetos devem ser enviados até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 25 de março de 2024.

Diferentemente desta edição, o 7º Icumam Lab aconteceu no formato online, de 5 a 15 de outubro de 2021. Leia a matéria completa no TeatrineTV.