Igreja de Valdemiro Santiago é condenada a pagar R$ 466,4 mil

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou que a igreja do pastor evangélico Valdemiro Santiago pague R$ 466,4 mil de suas contas bancárias.

O processo foi aberto há dois anos por um escritório de advocacia que cobra da igreja cerca de R$ 15 milhões em honorários. No entanto, o dinheiro não foi encontrado nas contas da Igreja Mundial do Poder de Deus, mas sim em outra igreja do pastor, a Igreja Mundial Mais que Vencedores, com CNPJ diferente.

Pastores da igreja direcionavam fiéis para fazer transferências de dízimo e outras doações para a nova igreja, segundo documentos do processo. Isso seria uma tática para evitar que credores tentassem recuperar dívidas em centenas de ações de execução. O TJSP registra cerca de 1,1 mil ações contra a igreja, a maioria por cobrança de dívidas.

A maioria das dívidas teriam sido acumuladas durante a pandemia após o fechamento dos templos. Representantes da igreja afirmam que os dízimos são voluntários e seguem a liberalidade dos fiéis. Em setembro deste ano, o templo do pastor foi leiloado para o pagamento de dívidas, avaliado em R$ 38,5 milhões.

A nova igreja afirma que não pode ser responsabilizada pelas dívidas da Igreja Mundial do Poder de Deus, já que ambas pertenceriam a grupos econômicos distintos. No entanto, o TJSP não aceitou a argumentação, e a decisão foi proferida pelo juiz Marcos Duque Gadelho Júnior.