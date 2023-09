INCRA oferece serviços à comunidade assentadas em Itaquiraí

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) está promovendo mais uma edição do INCRA Itinerante, uma semana de atendimento que pretende beneficiar centenas de famílias assentadas na região de Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. O evento terá início às 13h desta 2ª feira (25.set) e segue até o dia 29 de setembro de 2023. Nesta 2ª, o encontro será realizado na Câmara Municipal de Itaquiraí e tem como foco o atendimento às famílias regularizadas cujos nomes constam na Relação de Beneficiários (RB).

Diversos órgãos parceiros estão envolvidos na iniciativa, como a Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais de Mato Grosso do Sul, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), a Câmara Municipal de Itaquiraí e a Prefeitura Municipal do Município.

O objetivo é oferecer serviços essenciais para a comunidade assentada, como a atualização cadastral, inclusão ou exclusão de cônjuges, desbloqueio, fornecimento de Cédula de Aptidão ao PRONAF (CAF) pela Agraer, emissão ou atualização de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCU), além de fornecer orientações diversas.

Segundo o Superintendente Regional de Mato Grosso do Sul do INCRA, a iniciativa é essencial para a comunidade assentada e pode trazer diversos benefícios. Vale lembrar que, em outro momento, será realizada uma ação específica para as famílias que ainda estão em processo de luta pela regularização da posse, pois dependem da aprovação de um projeto de lei que prevê mudanças significativas no processo de regularização, reduzindo o marco temporal para 12 meses de comprovação de posse.

O cronograma do evento é o seguinte:

Hoje (Segunda-feira): A partir das 13h;

26, 27 e 28 de setembro: Das 8h às 17h;

Encerramento com entrega de documentos gerados durante a semana: Sexta-feira (29), às 13h;

Na última semana, o município de Sidrolândia e região, foram sede do Incra Itinerante e cerca de 800 famílias foram beneficiadas.