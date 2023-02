Instituto abre 111 vagas de estágio com bolsas de até R$1,3 mil

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 111 vagas de estágio para as cidades de Campo Grande, Dourados, Aparecida do Taboado e Maracaju, com bolsas de até R$ 1,3 mil.

Ligado ao Sistema S, o IEL é especialista em estágio sediado na Capital sul-mato-grossense. Os interessados devem preencher este formulário para se cadastrar na vaga desejada.

Podem concorrer estudantes do nível médio, técnico ou superior. Se o candidato não encontrar a vaga pretendida na relação abaixo, é possível cadastrar o currículo no banco de dados do IEL. Assim, o estudante pode ser recrutado futuramente quando uma nova oportunidade que caiba no seu perfil surjir.

VAGAS E CIDADES

Campo Grande

Na Capital há 84 oportunidades nas áreas de Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Automação, Administração, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Eletroeletrônica, Direito, Letras, Marketing, Engenharia de Produção, Ensino Médio, Marketing, Arquitetura, Audiovisual/Mídias Sociais, Designer Gráfico, Engenharia de Automação, Nutrição, Área de TI e RH.

Dourados

Na segunda maior cidade do estado, são 23 vagas nas áreas de Farmácia, Psicologia/ Pedagogia, Artes e Ciências Contábeis.

Maracaju

Em Maracaju, estudantes da área de Administração e Pedagogia podem se candidatar para 3 vagas.

Aparecida do Taboado

Há oportunidade para estudantes de Administração com 1 vaga aberta.

SERVIÇO

Mais informações sobre o programa de estágio do IEL pelo site ou pelos telefones (67) 99277-4574 e 3044-2114.