Instrutor de tiro é preso e filho de Bolsonaro alvo da polícia

Jair Renan Bolsonaro, o '04', recebeu uma visita da Polícia Civil do Distrito Federal, nesta 5ª feira (24.ago), durante a Operação Nexum.

O advogado de defesa do bolsonarista, Admar Gonzaga, afirmou (em nota), que a Polícia apreendeu o celular, um HD e anotações de Jair Renan, nas buscas realizadas por suposta lavagem de dinheiro.

"Ocorreu, na data de hoje, cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Jair Renan em Balneário Camboriú (SC), onde foram apreendidos: um aparelho celular, um HD e papéis com anotações particulares. Não houve condução de Renan para depoimento ou qualquer outra medida. A defesa informa que foi recém-constituída e que, por isso, não obteve acesso aos autos da investigação ou informações sobre os fundamentos da decisão", disse Gonzaga.

AMIGO PRESO

Além de fazer buscas na casa do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Polícia do DF cumpriu dois mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão. Um dos presos hoje foi o instrutor de tiro de Jair Renan Bolsonaro, Maciel Alves de Carvalho (abraçados na foto do topo).

Maciel tem 41 anos. É conhecido como influencer, instrutor de tiro e amigo pessoal de Jair Renan.

A polícia disse que Maciel é um estelionatário e possuía 10 Cadastro de Pessoas Físicas (CPFs), que usava em atividades criminosas.

Alguns documentos de Maciel apresentavam pequenas alterações nos nomes, outros na data de nascimento. A informação consta em outro inquérito ao qual Maciel responde, aberto após uma tentativa de fraude na sua carteira de motorista para esconder antecedentes criminais.

Para obter novos registros, Maciel fazia pequenas alterações no próprio nome, na data de nascimento e no nome da mãe. Foi identificado, ainda, um cadastro usando o nome de seu filho.

A Polícia Civil do Distrito Federal também identificou que o investigado tentou emitir um segundo RG. A tentativa foi frustrada porque foi localizado no banco de dados uma identidade já emitida para aquela biometria. Para os investigadores, o objetivo era passar "falsa credibilidade à sociedade".

"Desde o ano de 2016, Maciel Alves de Carvalho vem utilizando documentos falsos (RGs e CPFs) em diversos órgãos do Distrito Federal e do restante do país, inclusive junto à Polícia Civil do Distrito Federal, Cartórios, DETRAN, dentre outros, a fim de ocultar seus extensos antecedentes criminais e passar falsa credibilidade à sociedade, para possuir, portar e comercializar arma de fogo via redes sociais e loja física (em nome de pessoa interposta), bem como promover cursos e treinamentos com armas curtas e armas longas, de uso permitido e restrito", diz trecho do inquérito policial.

Nessas investigações, o influencer foi indiciado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo. A defesa de Maciel Alves de Carvalho afirmou que "a narrativa da autoridade não condiz com a verdade, e será esclarecido perante a autoridade competente".

Marciel já foi alvo de outras duas operações, a Succedere e a Falso Coach por falsidade ideológica e fraude em compra de armas.

A operação Succedere ocorreu em março deste ano. A Polícia Civil do DF cumpriu 13 mandados em Brasília, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. A investigação dava conta da criação de sete empresas fraudulentas usadas para "suprimir tributos sobre a circulação de mercadoria".

A OPERAÇÃO

O objetivo da operação é reprimir a prática de crimes contra a fé pública e associação criminosa, além de crimes cometidos em prejuízo do erário do Distrito Federal.

De acordo com a PCDF, materiais apreendidos em outras operações abriram caminho para uma nova investigação, que revelou um esquema de fraudes com crimes de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, com o objetivo final de blindar o patrimônio dos envolvidos.

"A investigação apontou para a existência de uma associação criminosa cuja estratégia para obter indevida vantagem econômica passa pela inserção de um terceiro, ‘testa de ferro’ ou ‘laranja’, para se ocultar o verdadeiro proprietário das empresas de fachada ou empresas ‘fantasmas’, utilizadas pelo alvo principal e seus comparsas".

A operação foi nomeada de Nexum, em alusão ao antigo instituto contratual do direito romano, que representava a passagem do dinheiro e transferência simbólica de direitos. Ao todo, 35 policiais civis de Brasília e de Santa Catarina participam das buscas.