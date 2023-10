Investimentos de R$ 38 bilhões do Grupo J&F impulsionam setores-chave no MS

O Grupo J&F, liderado pelo empresário Wesley Batista e controlador da JBS, gigante de alimentos, revelou um ambicioso plano de investimento no Brasil que promete transformar o cenário econômico nos próximos anos. Com um aporte de R$ 38 bilhões programado para o período de 2023 a 2026, o grupo planeja gerar aproximadamente 30 mil novos empregos, somando-se aos já existentes 167 mil funcionários no país.

Wesley Batista afirmou: "Vamos destinar ao Brasil 85% dos investimentos previstos para o Grupo. Tem pouco lugar no mundo com as oportunidades que temos no Brasil. Acreditamos que o país é de novo a bola da vez."

MS CELULOSE, CARNES E MINERAÇÃO

Dentre os principais projetos em andamento, destaca-se a segunda linha de produção da Eldorado Brasil Celulose, situada em Três Lagoas (MS), com um investimento maciço de R$ 20 bilhões e a criação de 10 mil empregos. Além disso, está prevista a construção de um ramal ferroviário de 85 quilômetros para ligar a fábrica à malha ferroviária, aprimorando ainda mais a logística.

A JBS, maior empresa do grupo, comprometeu-se com investimentos de R$ 3,5 bilhões, incluindo a construção de uma nova fábrica da Seara em Rolândia (PR) e a expansão da fábrica de Dourados (MS). A J&F Mineração também desempenhará um papel fundamental com a injeção de R$ 5,5 bilhões até 2025, juntamente com a Âmbar Energia, que visa adquirir e construir usinas solares. Além disso, a fintech PicPay planeja investir R$ 6,5 bilhões em tecnologia e novos empreendimentos.

Wesley Batista enfatizou as razões para o foco no Brasil durante sua participação no primeiro Fórum Internacional do Grupo Esfera, em Paris, ao lado do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy. Embora o grupo tenha 20 mil funcionários e 50 fábricas na Europa, com três delas na França, ele acredita que o Brasil é a "bola da vez" devido ao seu potencial.

MATO GROSSO DO SUL

Estes investimentos com certeza serão um marco positivo para o nosso estado, a Construção de uma nova Planta de Celulose, ampliação do ramal Ferroviário, ampliação da planta da Seara em Dourados, são R$ 5,5 bilhões de investimentos na Mineração, isto mostra que o MS é um lugar sustentável e seguro para os investimentos do empresariado nacional e internacional, aqui estamos no coração da América do Sul, estamos a 1.000km dos Portos do Chile, no Oceano Pacífico, que diminuirá em média 15 dias de viagem para os países asiáticos, o que nos torna altamente competitivos neste cenário de globalização.

Estes investimentos só são possíveis porque o Governo Federal, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, aqui quero agradecer o Governador Eduardo Riedel e sua equipe, que não têm medido esforços na busca de investimentos estratégicos, melhorando a economia, e consequentemente aumentando o PIB interno, e gerando milhares de empregos, dando dignidade e melhores condições para os nossos trabalhadores, e parafraseando o Presidente Lula, e acrescentando o nosso estado, o “Brasil e o MS são a bola da vez.”

Autoria: Deputado Federal Vander Loubet (PT/MS)