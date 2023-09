Irmãos de 5 e 3 anos se alimentam por sonda e precisam de suplemento

Os irmãos Ana Júlia Moreli Mendonça Saraiva, de 5 anos, e Enzo Samuel Moreli Peixoto, de 3 anos, nasceram com fenda palatina, o que torna a alimentação via oral impossível e extremamente arriscada. Por isso, dependem totalmente do Leite Fortine Plus, que é administrado através de uma sonda de gastrostomia. Além disso, Enzo Samuel ainda precisa tomar remédios controlados devido a convulsões e está em processo de investigação para a Síndrome de DiGeorge.

A mãe, Layane Moreli Mendonça, conta que o leite é a única fonte de nutrientes para o desenvolvimento dos filhos. Porém, essa necessidade pode ser atendida com a ajuda de todos através da Donativa, uma plataforma de crowdfunding sem fins lucrativos e sem taxas. A partir de R$ 10 já é possível fazer uma doação e ajudar essa família a proporcionar o melhor cuidado para seus filhos.

A Donativa é uma plataforma on-line, segura e estruturada para abrigar projetos em diversas modalidades, incluindo tratamentos de doenças raras, de câncer, de síndromes, incentivo ao esporte, cultura e proteção ao meio ambiente. A iniciativa já beneficiou mais de 55 mil pessoas através de quase 170 projetos sociais em todo o Brasil.