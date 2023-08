Jogar em cassino online é legal? Como jogar, como escolher, jogar com responsabilidade, dicas

Todo o cidadão sabe que os jogos de cassino são proibidos no Brasil, tal como o jogo em geral. A situação do jogo do bicho é uma particularidade de nossa sociedade, que proíbe na lei e aceita na prática. Ainda assim, o bicheiro não é uma profissão legalmente considerada.

Como se percebe, então, que jogar em cassino online no Brasil possa ser legal? Em que circunstâncias isso acontece? É o que veremos em seguida nesse artigo.

Que cassinos online são legais?

Os cassinos online legais são aqueles que são disponibilizados em território brasileiro por empresas estrangeiras operando a partir do exterior. Essas empresas não estão no alcance da legislação brasileira, nem existe nenhuma regra que impeça sua atividade.

A esmagadora maioria dos sites de cassino online operando no Brasil são gerenciados por empresas multinacionais, para as quais o Brasil é apenas um de vários mercados. Em geral, elas criam uma versão em português de sua plataforma e operam em simultâneo versões em inglês, francês, chinês e várias outras línguas, dependendo dos países onde estejam.

É importante notar que esses cassinos online nada perdem para os cassinos reais, aliás, físicos, que só podem ser visitados em outros países.

Os mais diversos jogos de cassino

Vamos tomar como exemplo o Novibet, um dos muitos cassinos online legais operando no Brasil de acordo com o que explicámos acima. Os jogos aqui são superdiversificados, tal como se encontraria em um cassino físico – na verdade, mais ainda! Porquê? Porque no Novibet encontramos opções de caça-níqueis, mesas virtuais de roleta, blackjack e outros jogos de mesa – tudo como em um cassino físico. Mas tem uma diferença.

Podem existir centenas ou, como no caso do Novibet, milhares de caça-níqueis disponíveis em um cassino. É mais fácil fornecer caça-níqueis eletrônicos, lançando continuamente novas versões que nem videogames, do que fazer o mesmo em um cassino físico, colocando novas máquinas para os clientes. E isso acaba sendo uma vantagem para os usuários de cassinos na internet.

Como escolher um cassino online legal

Ao escolher um cassino online operado a partir do exterior, legal e por empresas multinacionais, o cidadão brasileiro deve seguir algumas dicas importantes.

Primeiramente, certifique-se de que o cassino possui uma licença válida de uma autoridade de jogos respeitável, como a Malta Gaming Authority ou a autoridade da Ilha de Man, território da Coroa Britânica.

Verifique também se o site é seguro, com criptografia SSL para proteger dados pessoais e transações financeiras.

Pesquise as opiniões e experiências de outros jogadores para avaliar a reputação do cassino.

Certifique-se de que o site oferece uma variedade de métodos de pagamento confiáveis e suporte ao cliente em português, para garantir uma experiência de jogo segura e satisfatória.

Lembre-se que se um cassino online não apresentar licenças pode ser pouco confiável. Se for operado por cidadãos brasileiros em território nacional, o site será seguramente não confiável, tal como não o são as salas de cassino funcionando ilegalmente e que as autoridades, regularmente, estouram.

Depois de escolher, só tem de cadastrar-se (fazendo o registro como usuário), fazer um depósito em dinheiro, e pode começar a jogar.

Dicas para jogar com responsabilidade