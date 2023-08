Jornalista que morreu em Rondônia atuou em MS durante anos

O jornalista e escritor José Luiz Alves, que morreu no dia 15 de julho em Porto Velho, capital de Rondônia, passou um longo trecho de sua vida profissional e pessoal em Mato Grosso do Sul. Alves não resistiu aos graves problemas cardíacos. Gaúcho de Santa Maria, tinha 79 anos.

Nas primeiras vezes que veio profissionalmente ao Centro-Oeste, nos anos 1970, o Estado de Mato Grosso era um só. Alves foi repórter da revista "Veja", "Jornal do Brasil" e "Folha de São Paulo". Quando estava morando em Campo Grande, em 1985, foi indicado para chefiar a unidade regional da EBN (Empresa Brasileira de Notícias), que foi incorporada em 1988 pela Radiobrás, hoje Empresa Brasileira de Comunicação (EBC).

Não foi longa a sua permanência na EBN, menos de um ano. Nesse período, entretanto, usou sua capacidade de articulação e o trânsito nas altas esferas políticas para protagonizar outras experiências na área jornalística, como o rádio. Na EBN, sua equipe reunia experientes profissionais, entre os quais Sílvio de Andrade, Edson Moraes, Sebastião Barbosires e Marília de Castro.

Na época, os correspondentes dos principais jornais brasileiros em Mato Grosso do Sul eram Eustáquio de Freitas (O Globo), João Naves (O Estado de São Paulo) e Sílvio Andrade (Jornal do Brasil). Posteriormente vieram Fábio Guibu e Ari Cipola (Folha de São Paulo), também já falecido.

Em Rondônia, José Luiz Alves tornou-se bastante conhecido. Era considerado uma voz influente no setor do agronegócio, por conta dos programas que apresentava, um deles o "Campo e Lavoura". Na TV, ele dava informações atualizadas sobre agricultura, pecuária e meio ambiente, além de fazer comentários abordando assuntos destas áreas temáticas. escreveu cinco livros, o último denominado " “Genocídio no Madeira”, em que aponta os danos ambientais que a Amazônia vem sofrendo.