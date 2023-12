Juliette alcança o topo do Spotify Portugal

“Yo tengo a cara de santa, mas não se engana // eu vou te mostrar”. Mais um sucesso de Juliette chega ao topo das paradas musicais internacionais! "Tengo", single do álbum "Ciclone", se tornou a música mais ouvida no Spotify Portugal na quarta-feira (27). Com incríveis 74.161 plays nas últimas 24h, a faixa emplacou a 1º posição das mais ouvidas no país.

"Vai ter triângulo e Luiz Gonzaga no #top 1 de Portugal simmmm… Ah, como é lindo ver essa música tocando corações mundo afora. 'Tengo' é especial demais para mim, uma mistura de ritmos brasileiros, que fala tanto sobre minha história e também sobre a música nordestina. Ver o público de Portugal se conectando com isso é maravilhoso!", comemorou Juliette.

Desde o seu lançamento, "Tengo" manteve uma presença constante nas paradas de sucesso em Portugal, solidificando o impacto global da música da cantora. O sucesso contínuo é um marco do talento musical da artista e da sua capacidade de conectar-se com audiências ao redor do mundo.

Também em dezembro, a música “Ciclone”, do mesmo disco, estreou na terça-feira (19), no ranking top 10 do Spotify Brasil com 713.241 reproduções. Além disso, no lançamento do álbum “Ciclone” ocupou a 5º posição no TOP 5 álbuns debut global do Spotify.

Lançado em agosto, o disco traz uma combinação de sonoridades como R&B, piseiro, trap, afrobeat, envoltas em uma roupagem pop, somada às nuances culturais e referências da artista. O projeto com nove faixas marcou o início de uma nova fase na carreira musical de Juliette e também contou com uma turnê que passou por 6 cidades brasileiras, sendo um sucesso absoluto de público.

O álbum é uma produção da Rodamoinho Records distribuído pela Virgin Music. A direção criativa dos visuais traz a assinatura do renomado diretor Felipe Sassi, que já trabalhou em grandes sucessos de Gloria Groove, IZA e Ludmilla.