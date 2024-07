Leilão oferece Amarok com lance incial de R$ 8 mil

Entre os dias 1º e 6 de agosto, a Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul (SAD) realizará um leilão virtual com 312 lotes de veículos. O pregão será conduzido pelo portal Casa de Leilões e incluirá uma vasta gama de veículos, desde caminhões e ônibus até motos e sucatas.

O leilão abrangerá 305 lotes de veículos para circulação e 7 lotes de sucatas. Entre os veículos em oferta, estão 53 motos e 252 automóveis de diversos tipos, como caminhões, caminhonetes, SUVs, utilitários e carros médios e pequenos.

Por exemplo, o lote 50 inclui uma caminhonete VW Amarok CD 4x4, preta, ano 2013/2013, com lance inicial de R$ 8 mil. Já o lote 2 oferece um caminhão VW 13180, ano 2001/2002, cor branca, com lance inicial de R$ 9,7 mil.

Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas de todo o Brasil. No entanto, as sucatas só poderão ser adquiridas por pessoas jurídicas cadastradas no Detran (MS).

A lista completa dos lotes, com especificações e fotos, está disponível no site da Casa de Leilões: www.casadeleiloes.com.br. O site também oferece a opção de baixar o livreto digital e acessar o edital oficial.

HORÁRIOS E LOCAIS DE VISITAÇÃO

O leilão será realizado de forma virtual, com início às 9 horas do dia 1º de agosto e término às 8h30min do dia 6 de agosto. As visitas aos lotes poderão ser feitas de 30 de julho a 5 de agosto. Abaixo estão os endereços e horários para vistoria dos lotes:

Lotes 18 ao 101, 109 ao 124, 132 ao 142, 152, 156, 158 ao 279 e 284 : Pátio da Casa de Leilões, BR 262 – KM 317, Campo Grande/MS. Horário: 8h às 11h e 13h30min às 16h.

Lotes 143 a 151 : Coordenadoria de Logística e Apoio Operacional da SEFAZ, Rua 13 de Maio, 3922, Centro, Campo Grande/MS. Horário: 8h às 11h e 13h30min às 16h.

Lotes 1 ao 17, 282, 283, 311 e 312 : 1ª Residência Regional da AGESUL, Avenida Redentor, 1.008, Bairro Jardim Noroeste, Campo Grande/MS. Horário: 8h às 11h e 13h30min às 16h.

Lotes 280 e 281 : Secretaria de Estado de Saúde – SES, Rua Generoso Siqueira, 840, Centro, Três Lagoas/MS. Horário: 8h às 12h.

Lotes 125 ao 131, 153 ao 155, 157, 301 ao 310 : Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário (CPMO), Rua Paracatu, lado ímpar, esquina com Rua Jaboatão, Bairro Silvia Regina, Campo Grande/MS. Horário: 8h às 11h e 13h30min às 16h.

Lotes 102 e 108 : Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Rodovia BR-163, saída para Eldorado, 235, Bairro Universitário, Mundo Novo/MS. Horário: 8h às 11h e 13h30min às 16h.

Lotes 103 ao 107 : Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Rodovia Dourados – Itahum, km 12, Dourados/MS. Horário: 8h às 11h e 13h30min às 16h.

Lotes 285 ao 300: Academia de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Avenida Gunter Hans, 2.300, Bairro Guanandi, Campo Grande/MS. Horário: 8h às 12h e 14h às 17h.

SERVIÇO

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a equipe leiloeira pelos telefones (67) 3363-7000 e (67) 3363-5399 ou pelo e-mail: sac@casadeleiloes.com.br.