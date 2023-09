Lídia Baís, mulher de MS à frente de seu tempo, inspira peça teatral e agora livro

A escritora Tatiana De Conto Sangalli lançará o livro “Lídia Baís, uma mulher à frente de seu tempo”, às 19h da 5ª feira (4.out.23), no Sesc Cultura, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande (MS).



Lídia Baís, é figura icônica que desafiou os costumes do seu tempo. Multiartista, nasceu na Capital de MS no início do século XX, numa das famílias mais conhecidas da cidade. A vida repleta de mistérios, marcada por viagens, estudos, isolamento, internações e interdições foi contada pela primeira vez em formato numa peça teatral escrita pela própria Tatiana, em 2015. Selecionada no Fundo de Incentivo à Cultura (FIC/MS), de 2018, a peça foi apresentada em sete cidades de Mato Grosso do Sul.

Montagem teatral em 2018 levou história de Lídia Baís aos sul-mato-grossenses. Foto: Reprodução



Agora, Tatiana lança o livro em formato e linguagem destinada ao público juvenil. A obra se divide em capítulos que contam sobre a juventude de Lídia, sua vida adulta e a sua trajetória como anciã.



As páginas do livro são ilustradas por quadros pintados por Lídia, que ajudam a contar a história da multiartista de forma ilustrativa e comunicativa.



O evento de lançamento do livro acontecerá no Sesc Cultura, em Campo Grande, e será aberto ao público. Dez por cento das vendas serão destinados ao pagamento de direitos autorais à família Baís. A autora Tatiana De Conto Sangalli é contadora de histórias e especialista em Arte Educação e Arteterapia.