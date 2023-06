Lotofácil sorteia R$ 12 milhões nesta 2ª feira; o maior prêmio de sua história

Para os apostadores de plantão, uma boa notícia: a Lotofácil acumulou e agora vai sortear R$ 12 milhões, o maior prêmio da história dos sorteios regulares desta loteria, o segundo prêmio mais alto sorteado foi de R$ 9 milhões.

O concurso de nº 2830 vai acontecer nesta 2ª feira (05.jun.23) às 20h, e pode render uma boa quantia para quem está disposto a arriscar. A Sorte Online, maior plataforma de inovação digital em loterias, separou algumas informações para você preparar sua aposta.

O DIFERENCIAL DESTE CONCURSO

Os últimos dois sorteios da Lotofácil não tiveram ganhadores, e aliado à essa acumulação, os apostadores vão contar com a vantagem do valor extra, advindo dos sorteios com final zero.

COMO FUNCIONA O VALOR EXTRA?

A cada sorteio, uma parte do valor arrecadado fica guardado para os concursos com final zero, fazendo com que o prêmio se torne maior.

Essa junção de fatores fez com que o prêmio de hoje fosse tão alto para os padrões da Lotofácil.

ESTATÍSTICAS

Se você é supersticioso, vale a pena ter conhecimentos dessas dezenas. De acordo com a plataforma da Sorte Online, os números mais sorteados na história da Lotofácil são: 20, 10, 11, 25 e 13. Além disso, as mais atrasadas, dezenas que menos apareceram em concursos consecutivos, são: 04, 22, 23, 24 e 01.

Outro fator curioso é o local onde a Lotofácil tem mais ganhadores: São Paulo, com 2.920 prêmios, seguido de Minas Gerais, com 1.050; Rio de Janeiro, com 659; Paraná, com 611 e Bahia, com 612, são os Estados mais sortudos.

ÚLTIMO RESULTADO

O último prêmio entregue pela Lotofácil foi no valor de R$ 3,8 milhões com duas apostas ganhadoras, uma do estado do Paraná e outra do Distrito Federal. no último concurso, realizado no sábado (3.jun.23), as dezenas sorteadas foram: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 25.

COMO APÓSTAR NA LOTOFÁCIL

O apostador pode escolher entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, a Lotofácil tem ainda prêmios para quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 pontos. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma em 11.

Através do Sorte Online o jogador pode optar por apostas individuais ou por bolões, o que aumenta suas chances de ganhar. Os sorteios são realizados 6 vezes na semana, de segunda a sábado às 20h.

Em qualquer loteria, o fator sorte é primordial para a conquista de qualquer premiação. Contudo, é sempre interessante empregar algumas estratégias que podem otimizar as chances de levar dinheiro para casa.

Caso opte por participar dos bolões, as chances de ganho aumentam. Todos os jogos são preparados de acordo com análises estatísticas e usando técnicas que dão um retorno maior ao seu investimento.

A prova do sucesso das estratégias da Sorte Online está nos constantes prêmios conquistados por seus jogos. Desde sua criação, já foram cerca de R$ 210 milhões em premiações distribuídas para jogadores de todo o Brasil.

