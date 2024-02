Márcio de Camillo estreia espetáculo em homenagem a Geraldo Roca em São Paulo

O show “Do Litoral Central do Brasil: Márcio de Camillo canta Geraldo Roca”, com o cantor, compositor e instrumentista sul-mato-grossense, estreia às 20h da 6ª.feira (23.fev.24), no Sesc Ipiranga, que abriga um dos maiores teatros de São Paulo.

Conforme Márcio de Camillo, o show é uma homenagem a um dos principais compositores da música regional sul-mato-grossense, mas para além disso, é uma saudação ao vizinho Geraldo Roca, ávido defensor do Folk brasileiro. “Eu fui vizinho do Geraldo Roca, em uma época em que eu já era músico profissional. E eu me lembro que era muito interessante os nossos encontros. Nós costumávamos sair para jantar, para conversarmos sobre música, sobre o mercado da música, sobre vários assuntos relacionados ao folk brasileiro. Quando ele estava começando a criar um programa que acabou não entrando em nenhuma grande nacional, como ele queria, sobre o Folk brasileiro. Ele me falava o que era Folk. Ele ficava discursando sobre o conceito dele de Folk”, lembrou em entrevista ao TeatrineTV.

Márcio de Camillo faz homenagem à Geraldo Roca no seu novo show que estreia em São Paulo. Foto: Lauro Medeiros

O artista disse que “cantar Geraldo Roca” é emocionante de muitas maneiras, pois acompanhou grandes momentos das composições. “Quando eu canto as canções dele eu sei cada momento que ele estava vivendo na profissão, como artista, como um compositor. E sim, me emociona muito, e também vejo que vem emocionando a equipe, com canções tão singelas como ‘Santa Branca’, como ‘Afeto que se Encerra’, e também outras canções super bem-humoradas como ‘Salvação’. Então, o Roca é um universo melódico e também com muita sutileza a poesia dele. É um músico muito especial da cena brasileira”, considerou.

O show levado à Capital paulista é dirigido por Luiz André Cherubini, conceituado profissional do teatro paulistano. Márcio apontou que a escolha do repertório está diretamente conectada à presença do teatro no show musical. “Quem bateu o martelo nas canções [que vão estar no show] foi o diretor Luiz André Cherubini. Porque o Luiz André Cherubini cria um roteiro de um espetáculo: começo, meio e fim. Passando pela história do Geraldo Roca. É um espetáculo! Tem muitas pitadas de teatro, porque o diretor vem do teatro, diretor e componente também do Sobrevento, grupo de teatro de São Paulo com mais de 30 anos de história, um grupo que já viajou o mundo inteiro”, detalhou.

Ainda segundo Márcio de Camillo, pesou muito na hora da escolha das canções, um dos objetivos principais do projeto: “O espetáculo toca canções por exemplo, do Roca, que são pouco conhecidas do grande público. A ideia de lançar o espetáculo em São Paulo, num teatro importante aqui da cidade, é para jogar luz na obra dele. Eu passo por várias canções dele. E o Geraldo Roca, além de um grande cantor, e um grande instrumentista, ele é muito conhecido como compositor. Então, o objetivo desse espetáculo é colocar luz na obra dele, para que novas gerações conheçam esse artista único que foi Geraldo Roca”, esclareceu.

Márcio de Camillo canta Geraldo Roca. Foto: Lauro Medeiros

O show é inédito, mas essa não é a primeira vez que Márcio de Camillo e Luiz André trabalham juntos. Eles conceberam em 2012 o aclamado “Criançeiras” – um projeto educativo que propôs musicar a poesia de Manoel de Barros para o público infantil. São 10 poemas musicados pelo cantor e compositor Márcio De Camillo, que interpreta as canções ao lado de mais de 15 crianças nos vocais. E em 2018, o sul-mato-grossense e o paulistano voltaram a trabalhar juntos no ‘Crianceiras Mário Quintana’. “Ou seja: então, [o show para Roca] traz uma leveza, mas também mostra a timidez e a raiva do Geraldo Roca. Mostra a novidade e a tradição. Mostra as várias fronteiras que o Geraldo Roca. Sabe? Do Rio de Janeiro com Mato Grosso do Sul... Do Rio Mississipi com o Rio Paraguai; do João Gilberto com Tião Carreiro. Esse conceito também que traz é o Luiz André, que sabe trabalhar com os músicos, ele também com um diretor geral ele resolve muito o arranjo das canções. O Luiz na verdade é um diretor que olha o cenário, as canções, o conceito”, disse. Continue lendo AQUI.