Marido de pastora é preso ao abusar da filha do amigo

Um homem de 55 anos foi preso ontem (14.fev.24) por estupro de vulnerável. Ele tentou abusar da filha de amigos, uma garotinha de 7 anos.

De acordo com o portal Notícias ao Minuto, o homem foi filmado pela própria criança, que usava o celular da avó paterna. O pai da criança denunciou o crime à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que prendeu o acusado em flagrante após análise do vídeo.

Conforme a polícia, o homem é casado com uma pastora e é amigo da família há mais de duas décadas. Ele também já foi acusado de estupro contra uma adolescente de 13 anos e está sob custódia na Divisão de Controle e Custódia de Presos da PCDF, sujeito a até 15 anos de prisão se condenado.