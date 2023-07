Marketing no poker online

O pôquer é um dos jogos de cartas mais procurados em todo o mundo e seu formato online ajudou a ganhar ainda mais popularidade, por estar disponível a cada vez mais utilizadores, a qualquer hora e em qualquer local, e com muitas variantes. O pôquer online surgiu no final da década de 1990 e foi um sucesso imediato. No início dos anos 2000, surgiram muitos novos websites de pôquer. Um dos principais motivos desse crescimento foi o aumento dos jogos para dispositivos móveis. Hoje em dia, é possível encontrar, na maioria dos websites de pôquer online, aplicações móveis que permitem aos fãs acessar suas contas e jogar em seus smartphones ou tablets, o que ajudou a atrair uma nova geração de jogadores.

O crescimento do mercado de online também teve como impulsionador a crescente popularidade dos desportos eletrónicos. Apesar de não ser estritamente um e-sport, tem várias características parecidas, como a necessidade de habilidade e estratégia, e começou a atrair a atenção da comunidade de e-sports mundial. Com isso surgiram diversos operadores no mercado a disponibilizar a possibilidade de jogar, pelo que, se tornou um mercado muito competitivo. Assim operadores como a 888 para se destacarem tiveram que apostar não apenas em comunicação e marketing, mas sobretudo em interface, jogos e segurança, para que os jogadores se pudessem focar em jogar poker online.

Assim, o pôquer online se tornou rapidamente uma indústria que movimenta milhões de jogadores em todo o mundo, que participam em torneios e outros eventos online a todo o momento. de acordo com a GSMA, mais de dois terços da população mundial utiliza atualmente um celular, com 5,44 mil milhões de utilizadores móveis em janeiro de 2023. Isto levou a que a receita da indústria de jogos de pôquer seja de 60 mil milhões de dólares, e está sempre em crescimento. É esperado que o tamanho do mercado mundial de pôquer online passe de 86,2 mil milhões de dólares, em 2022, para 237,5 mil milhões de dólares, em 2030, devido ao aumento do número de dispositivos móveis entre a população mundial, assim como ao aumento da penetração da Internet.

Devido a esta enorme procura, o pôquer tem milhares de plataformas onde é possível jogar. Isto levou a que as empresas começassem a apostar em estratégias de marketing para se diferenciarem da concorrência. O marketing do pôquer online requer uma compreensão clara do jogo e das estratégias necessárias para alcançar potenciais clientes, e é essencial para qualquer empresa deste setor. Ao definir objectivos claros, identificar mercados-alvo, tirar partido de informações baseadas em dados, automatizar tarefas entediantes e manter-se a par das últimas tendências, a probabilidade de uma plataforma ter sucesso aumenta consideravelmente. Uma estratégia de marketing de pôquer online é um plano de ação que descreve como atrair clientes, aumentar o conhecimento da marca e gerar lucros. Algumas das estratégias mais frequentes seguidas pelas maiores plataformas que oferecem pôquer online para atrair e manter os jogadores são:

- Utilizar informações baseadas em dados - Depois de identificar os mercados-alvo, deve utilizar as informações baseadas em dados para criar campanhas de marketing que captem a atenção dos utilizadores. É importante analisar o desempenho e os comportamentos anteriores para determinar quais os tipos de conteúdo que mais efeito têm nos fãs e tentar se adaptar de acordo com isso;

- Medir o desempenho – Deve avaliar o desempenho das campanhas acompanhando as principais métricas, como as visitas ao website, os contatos gerados e o envolvimento dos clientes;

- Agir – É fundamental agir e começar a implementar a estratégia de marketing. A Plataforma deve acompanhar o progresso à medida que avança, para identificar e resolver quaisquer problemas ou oportunidades;

- Observar os concorrentes - Deve estar atento aos concorrentes e às suas estratégias de marketing, para se ajustar de acordo;

- Manter-se flexível - É importante manter a flexibilidade ao aplicar uma estratégia de marketing, devido às mudanças constantes nesse setor. Além disso, responder às reacções dos clientes ajuda o portal a aperfeiçoar sua abordagem;

- Tirar partido da automatização - A automatização ajuda as plataformas a simplificar tarefas e poupar tempo, tais como os chatbots orientados para a Inteligência Artifical, por exemplo;

- Trabalhar com especialistas - Se não tiver a experiência ou os recursos necessários para aplicar uma estratégia de marketing eficaz, pode contrata um profissional, para fornecer uma perspetiva objetiva e utilizar seus conhecimentos e experiência no setor;

- Acompanhar tendências - É importante estar a par das tendências do marketing, para acompanhar a concorrência e criar estratégias adequadas à evolução do mercado.

Além disso, as empresas apostam também em oferecer aos seus utilizadores:

- Promoções para jogadores fidelizados – Normalmente, os bónus e as promoções são direcionados para novos jogadores. Mas, uma alternativa interessante é premiar os jogadores que utilizam a plataforma há mais tempo. Um exemplo é oferecer dinheiro para experimentar um novo jogo gratuitamente, estabelecer ofertas específicas para determinados dias da semana ou duplicar ou triplicar o montante de dinheiro apostado pelos jogadores, dependendo do bónus que é dado. Estas estratégias podem funcionar como um forte incentivo para utilizadores que já são adeptos de uma plataforma, bem como para aqueles que criaram uma conta há meses mas não voltaram a jogar;

- Bónus de boas-vindas – Há bónus de boas-vindas sem necessidade de depósito, para novos jogadores. As plataformas utilizam frequentemente estas estratégias para atrair novos jogadores. No entanto, muitos operadores oferecem também estes bónus em troca de um depósito mínimo. Com esta técnica, um jogador iniciante tem a possibilidade de experimentar o website, e não optar pela concorrência;

- Redes sociais – As grandes operadores de pôquer online sabem que é importante promoverem suas plataformas nas redes sociais. Esta é a forma mais direta que existe para promover jogos, plataformas e bônus. Nas redes sociais é possível captar milhões de usuários que têm interesse neste tipo de jogos de casino;

- Criar torneios online - Outra estratégia é criar torneios online com prêmios interessantes. Além disso, se esses torneios tiverem a participação de um jogador de pôquer famoso, isso será um grande impulso para o torneio. Esta é também uma forma importante de atrair novos jogadores. Nestes torneios é possível oferecer dinheiro real na forma de prêmio, ou dinheiro extra para jogar nos diferentes jogos online oferecidos nas plataformas. Estes torneios são uma boa alternativa para atrair novos jogadores e reter os antigos;

- Emailing - Outra das estratégias de marketing aplicada pelas operadoras de pôquer é a utilização do e-mail, através do envio de publicidade por correio, sem que seja invasiva ou spam, para que os utilizadores possam rever e aceder diretamente às promoções da plataforma. Ao enviar promoções eventualmente, permitirá que alguns utilizadores recuperem o interesse, pois é possível enviar dinheiro grátis para gastar em diversos eventos, bônus especiais e outras ofertas para atrair e fidelizar clientes.

Assim, uma estratégia de marketing de pôquer online bem desenhada é fundamental no mercado concorrencial e de oferta vasta que existe atualmente. Desenvolver um plano de ação adequado às características de cada portal e dos seus utilizadores, por forma a fidelizar e atrair os fãs do pôquer online, aumentar o conhecimento da marca e gerar rentabiliade, ao mesmo tempo que se proporciona diversão e emoções aos utilizadores, é uma garantia de sucesso. Ao encontrar o mercado-alvo correto, desenvolver a mensagem correcta, utilizar os canais de comunicação adequados e manter-se a par das últimas tendência, as empresas irão conseguir alcançar esses clientes. Espera-se que, no futuro, a previsão de expansão da indústria global de jogos de casino online, pois vários países estão agora a legalizar este tipo de jogos, irá levar também a que este mercado mantenha seu amplo crescimento.