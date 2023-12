Mato Grosso do Sul tem previsão de sol e avanço de nebulosidade nesta quarta-feira

Para esta quarta-feira (27), a previsão do tempo indica sol e avanço de nebulosidade. Além disso, não se descarta a probabilidade de chuvas e tempestades devido ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade, principalmente na região Norte.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a mínima em Campo Grande é de 22°C e a máxima chega aos 30°C. Dourados inicia o dia aos 21°C e atinge os 31°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhecem com 20°C e marcam, no período da tarde, 29°C e 31°C.

No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas têm mínimas semelhantes de 23°C, com máximas respectivas de 30°C e 31°C. Em Coxim, na região Norte, os valores variam entre 24°C e 30°C.

Na região Pantaneira, Corumbá tem 24°C pela manhã e 33°C à tarde, já Aquidauana registra 23°C inicialmente e marca 32°C ao longo dia. Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, apresenta temperaturas semelhantes à Aquidauana, com variação entre 23°C e 32°C.

Heloisa Duim, Programa de Estágio Supervisionado

Foto: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS