Matthew Perry: causa da morte do ator ainda não foi revelada

O ator estadunidense Matthew Perry, conhecido por ter interpretado o personagem 'Chandler Bing' na sitcom 'Friends', foi encontrado morto no sábado (28.nov.2023), na banheira de hidromassagem de sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

As primeiras investigações indicam ausência de drogas ilícitas, no entanto, a polícia vasculhou a casa do artista e recolheu todos os medicamentos prescritos.

O Capitão da Divisão de Roubos e Homicídios da Polícia de Los Angeles, Scot Williams, disse ao jornal Los Angeles Times que a investigação para determinar a causa da morte de Perry levará meses e envolverá exames toxicológicos. “A causa da morte pode não ser conhecida por algum tempo, mas neste momento não há suspeita de crime”, afirmou.

HOMENAGENS

Desde que a morte foi anunciada, fãs organizaram um memorial em frente à casa do ator. Diversos artistas também prestaram homenagens em suas redes sociais, incluindo os criadores e elenco da aclamada série 'Friends', a qual alçou Perry à fama em meados dos anos 90.

Matthew Perry não tinha herdeiros e deixou uma fortuna estimada em R$ 600 milhões que deve ser dividida entre seus pais, o também ator John Bennett Perry e a Jornalista Keith Morrison, além dos cinco irmãos.