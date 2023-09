"Melhor do que prometer é entregar", diz prefeita ao inaugurar base da Guarda Civil no Anhanduí

“Estou muito feliz em estar aqui e agradecida a Deus por esse dia tão especial porque, melhor do que prometer é entregar aquilo que a gente propôs”. Foi com esse discurso que a prefeita Adriane Lopes realizou a entrega da base da Guarda Civil Metropolitana (GCM), do distrito de Anhanduí, na tarde do sábado (2.set.23).

Para atender a necessidade da comunidade do distrito de Anhanduí, em 2017 foi instalada a primeira guarnição da Guarda Civil Metropolitana, inicialmente com dois servidores, lotados no prédio da subprefeitura e que permaneciam apenas ao longo do dia. Com o tempo, para ampliar o atendimento e melhorar a segurança, o efetivo passou a atuar na Unidade Básica de Saúde (UBS) e hoje os 12 servidores que fazem a segurança do distrito, contam com uma base própria e revitalizada.

“É uma grande conquista essa base. O trabalho que estamos realizando nesses últimos meses é muito satisfatório e estamos muito felizes. Os servidores que atuam nessa guarnição merecem muito pelo bom trabalho que eles fazem. Hoje é um momento de alegria, a atual gestão municipal está fazendo toda a diferença, principalmente nos avanços que vem demonstrando com a nossa corporação”, disse o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga.

Com alojamento, agora a GCM pode atender ao longo das 24 horas, com equipes em escala, mantendo em 100% do tempo a presença de operadores de segurança. O efetivo da GCM no distrito de Anhanduí faz o patrulhamento preventivo dos logradouros e locais públicos, como a subprefeitura a UBS, além de três escolas rurais, sendo uma delas no assentamento 8 de dezembro, a 60km de Anhanduí.

A moradora Cacilda Santos Bossert, de 63 anos, esteve presente na solenidade de entrega e comemorou a conquista que toda a população de Anhanduí ganhou no sábado.

“É tudo de bom, era tudo o que precisávamos aqui e agora conseguimos, eu creio que ainda vamos conseguir muito mais, graças a essa administração que tem olhado para o distrito. Estou muito grata em ver que agora Anhanduí está sendo lembrado. Eu só tenho que agradecer, principalmente pelo atendimento da guarda. Todas as vezes que precisei do serviço deles eu fui tratada com muito amor, muito carinho e muita atenção. Agora com a sede eles vão ter um lugar melhor para trabalhar e continuar atendendo a população”, disse Cacilda.

O presidente da associação de moradores de Anhanduí, Genivado Pedroso, também esteve na solenidade e agradeceu pelas melhorias que a prefeitura vem realizando no distrito.

“Agradeço a toda a equipe da prefeitura pelo apoio que tem dado aqui para Anhanduí e tenho certeza que muitas melhorias ainda estão por vir. Aproveito a oportunidade para agradecer a guarda e parabenizá-los pelo excelente trabalho que estão realizando. Em nome da associação dos moradores eu agradeço e digo, é a união que faz a diferença, então temos que nos unir para trazer as melhorias que a nossa comunidade necessita”.

Para o subprefeito de Anhanduí, Francisco Eduardo Galvão, a instalação da base da Guarda Civil Metropolitana é só o começo das melhorias que o distrito recebe. Pois a atual gestão tem feito de tudo para dar mais qualidade de vida para a população.

“Anhanduí tem visto a diferença nesse último ano, quando percebemos que a prefeitura está sempre lembrando de nós e fazendo o possível e impossível para nos atender. Eu sou testemunha do trabalho positivo que essa equipe vem fazendo em nosso distrito estou sempre lá batendo na sala da prefeita e dos secretários pedindo por melhorias e as respostas sempre chegam, como essa inauguração aqui hoje”, disse o subprefeito.

Fonte: PMCG.