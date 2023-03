Morre Maria Orleans Bastos Gurgel, mãe da secretária de Cultura e Turismo da Capital

Faleceu aos 85 anos na manhã desta 4ª.feira (15.mar.23), em Campo Grande (MS), a senhora Maria Orleans Bastos Gurgel, mãe da secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel.

Maria Orleans Gurgel deixou aos familiares e ao grande círculo de amizades um farto legado de exemplos em generosidade, fé cristã, vocação construtiva e sentimentos de justiça.

Em 2020 em meio a pandemia de Covid-19, num post na sua rede social, Mara contou um pouco sobre a sua mãe numa rede social. "Maria Orleans, um orgulho para todos da família. Maē de 06 filhos, onde a vida á surpreendeu com a perda de 02 filhos. Uma mulher movida pela fé e pela esperança, um exemplo de sabedoria e de Amor ao próximo. Eu sou a única filha mulher, cresci admirando e amando-a incondicionalmente, ainda hoje me vejo a cada dia me surpreendendo com tudo que ela é capaz de me ensinar! Minha Mamys Poderosa, ao mesmo tempo ela é tão forte e ao mesmo tempo tão sensível e frágil", disse numa homenagem à genitora.

As cerimônias fúnebres serão na 5ª.feira (15.mar.23): o velório, das 9h às 13h, na Capela Campo Grande (Rua 13 de Maio, 4588, Bairro São Francisco), e o sepultamento às 14h, no Cemitério Parque das Primaveras.