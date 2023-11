Morte do ator Matthew Perry não foi causada por overdose

A morte do ator Matthew Perry — eterno Chandler, de Friends — não foi causada por overdose de fentanil e metanfetamina, segundo o resultado da autópsia. Não foram encontrados resquícios dos opióides no corpo do ator, segundo o TMZ.

"Em casos em que a causa da morte não pode ser determinada no momento da autópsia, um posterior certificado será emitido quando os estudos estiverem completos", detalhou o Instituto Médico Legal de Los Angeles.

Porém, segundo investigadores ouvidos pelo site, ainda será necessário fazer testes toxicológicos mais aprofundados para analisar se há outras drogas presentes no sangue do ator ou se há presença de doses prejudiciais de medicamentos prescritos.

Os resultados completos devem demorar de 4 a 5 meses e, com eles, será descoberta a causa da morte. Nenhuma informação sobre a causa da morte foi inserida no formulário online do legista.

Os medicamentos encontrados na casa de Perry eram todos prescritos pelos médicos e estavam guardados em seus frascos originais.

MORTE

Matthew Perry foi encontrado no sábado, 28 de outubro. As autoridades apontaram que o artista teria se afogado enquanto estava na banheira de hidromassagem em sua casa, nos EUA.

Os pais de Perry, John Bennett Perry e Suzanne Morrison, junto com seu padrasto, Keith Morrison, foram vistos chegando à casa do ator no sábado à noite em meio à resposta da polícia.

CARREIRA

Matthew além de ator era produtor nascido em Massachusetts, em 1969. Na década de 80, iniciou sua carreira atuando em programas de TV e peças de teatro. No entanto, foi em sua atuação na famosa sitcom "Friends" que ganhou renome e diversos prêmios.

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer e Matt LeBlanc coestrelaram ao lado de Perry em “Friends”, que durou de 1994 a 2004.

Os atores ainda não comentaram sobre a morte do artista.

OUTROS SUCESSOS

Além de "Friends", ele participou de outras produções, como "The Good Wife", "The Odd Couple", "17 Outra Vez", "Meu Vizinho Mafioso" e "Não Olhe Pra Cima".

Em novembro de 2022, lançou seu livro de memórias, "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível", que foi publicado no Brasil pela editora BestSeller no início deste ano.

O livro conta os bastidores de "Friends" e a luta do ator contra o vício.