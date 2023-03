'MS é o 1º colocado na geração de empregos em fevereiro de 2023', diz Funtrab

Os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) relativo ao mês de fevereiro, foram divulgados nesta 4ª.feira (29.mar.23). Eis a íntegra do Caged.

Em Mato Grosso do Sul, a Fundação do Trabalho (Funtrab), compôs um documento (eis a íntegra) afirmando que o estado é o 1º colocado na geração de empregos no mês de fevereiro. Uma arte gráfica na rede social da Funtrab fez tal sustentação. Veja:

Mais cedo, também nesta 4ª.feira, a Coordenadoria de Estatística e Economia da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), divulgou um documento afirmando que o estado era o 11º colocado na geração de empregos no mês de fevereiro. Eis o documento.

As duas informações geraram confusão em leitores, que enviaram questionamentos à reportagem do MS Notícias, sobre qual das afirmações estão corretas.

Apuramos que a Funtrab e Semadesc usaram dados corretos do Caged, mas deram ênfase em aspectos distintos do levantamento.

A Funtrab, considerou o crescimento dos empregos apenas entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023. Na tabela do Caged, de fato, Mato Grosso do Sul foi o estado que mais empregou nos dois primeiros meses deste ano, tendo alcançado 0,95% — o maior percentual entre todos os estados da federação. Eis a tabela:

Por outro lado, ao analisar os dados do Caged, a Semadesc deu ênfase na colocação considerando a geração de emprego entre os meses de fevereiro de 2022 à fevereiro de 2023. Se analisados os dados nesse período, de fato, Mato Grosso do Sul está em 11º lugar na geração de empregos no mês de fevereiro de 2023.

DETALHAMENTO DE DADOS DO CAGED PARA JANEIRO E FEVEREIRO EM MS

De acordo com a Painel de Informações do Novo Caged, Mato Grosso do Sul admitiu 443 pessoas em janeiro e desligou 669, isso deu ao estado um saldo negativo de 226. Veja no gráfico abaixo, a relação de áreas que mais contrataram e mais despediram trabalhadores em MS:

Já em fevereiro, o estado admitiu 613 pessoas e desligou 611. Tendo saltado para dois positivos. Eis o gráfico:





EMPREGABILIDADE NO BRASIL

Em todo o Brasil, foram gerados 241.785 postos de trabalho com carteira assinada no último mês. O dado do mês superou a projeção do consenso Refinitiv, que esperava saldo de 161 mil contratações. Eis o gráfico:

Todas as regiões brasileiras criaram empregos com carteira assinada em fevereiro. O Sudeste liderou a abertura de vagas, com 110.575 postos a mais, seguido pelo Sul, com 63.309 postos. Em seguida, vem o Centro-Oeste, com 29.959 postos. O Nordeste abriu 23.164 postos de trabalho. Após dois meses consecutivos extinguindo empregos formais, o Norte criou 12.456 vagas formais no mês passado.

Na divisão por unidades da Federação, todas registraram saldo positivo em fevereiro. Os destaques na criação de empregos foram São Paulo (+65.356 postos), Minas Gerais (+26.983) e Paraná (+24.081).

Os menores crescimentos ocorreram no Amapá (+139 postos), Alagoas (+160) e Roraima (+220).