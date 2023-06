Multiartista, Ligia pede ajuda para lançar livros escritos em 30 anos

A multi-artista e produtora cultural sul-mato-grossense, Ligia Prieto, abriu uma campanha online em 7 de junho, data em que completou aniversário de 36 anos. A meta da artista é arrecadar R$ 25 mil para lançar 5 livros escritos ao longo de 30 anos. Esta matéria original saiu no TeatrineTV.

“Me presenteio com a publicação dessas palavras que caminharam comigo… numa coletânea que nomeei de "tudo aquilo que escrevi até aqui”, introduziu no Catarse.

A campanha fica aberta durante 36 dias (até 14.jul.23), em alusão a idade da autora.

De acordo com a artista, os volumes que serão lançados são os seguintes:

Versos de geladeira - livro de poesias.

O prédio em chamas - livro de crônicas.

Contos de chuva, diário de uma quarentena - livro de contos.

Heroínas que sonham - livro de dramaturgias volumes I e II.

Para organizar a escrita do robusto material literário, Ligia contou com as seguintes parcerias:

Susana Ventura (orientadora literária);

Dáfini Lisboa (revisora ortográfica); e,

Rayane Cardoso dos Santos (diagramadora e ilustradora).

Cada livro custa R$ 5 mil bruto, inclusa porcentagem do Catarse, os pagamentos das profissionais e a tiragem de 100 exemplares das publicações.

A pretensão é lançar a coletânea até 1º outubro, em homenagem a mãe da autora, Nildes Maria das Graças Tristão Prieto, já falecida.

A coletânea será lançada pela editora do Grupo Casa – Coletivo de Artistas e cada livro será vendido pelo preço popular de R$30.

CONHEÇA A AUTORA

Ligia Prieto é teatróloga, cineasta e escritora. É mestranda em Artes da Cena pelo Itaú Cultural e Escola Superior de Artes Celia Helena (SP).

Especialista em Psicanálise e Saúde Mental pela UERJ (RJ), em Psicanálise de Freud à Lacan pelo Insted (MS) e em Gestão Cultural Contemporânea: da ampliação do repertório poético a construção de equipes colaborativas, pelo Itaú Cultural e Instituto Singularidades (SP).

Em 2011 foi gerente de cultura da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (RJ).

Assina mais de vinte dramaturgias, entre elas, as premiadas, “Eleonora” (2021), “A borboleta mais Velha do Mundo” (2021) e a adaptação de “Dom Casmurro”(2021).

Como atriz já atuou em mais de 100 espetáculos, entre eles "Se Deus é Brasileiro o Diabo que se cuide" com que ganhou o prêmio de melhor atriz em 2006 no Festival Sul Matogrossense de Teatro, e "Labirinto", com direção de Moacyr Chaves, selecionado pelo Palco Giratório Sesc de 2014.

Lígia atuou como diretora em mais 40 espetáculos. Atualmente, está em cartaz com os espetáculo "Crema", "A Borboleta mais velha do mundo", "As Preciosas" e a adaptação de "Dom Casmurro".

No audiovisual participou de 15 filmes, entre curtas e documentários. Diretora e roteirista de "Na Sombra da Chuva" pelo Grupo Casa. Atriz e preparadora de elenco do longa-metragem "Beatriz Vira-Folhas" (2021) e da série “Entre Longes” (2022), com direção de Samantha Col Debella, pela produtora Cafeína Conteúdos Inteligentes (MT).

É integrante do coletivo de poetas e escritores Tarja Preta. Como atriz também participou do remake da novela Pantanal. É diretora do Grupo Casa - Coletivo de Artistas.