Nesta 6ª.feira, palestra com especialistas aborda o combate ao feminicídio

Nesta 6ª.feira, 05 de maio, às 19h, a Faculdade Insted realiza em seu auditório o primeiro encontro “Diálogos Insted”. Organizado pelo curso de Psicologia, o debate sobre “Feminicídio e a violência contra a mulher no Brasil” terá a participação de especialistas da área. Além da presença de acadêmicos, o evento é aberto ao público e as inscrições são gratuitas.

Trabalhando três grandes temas durante a noite, o evento terá a participação do Conselheiro Presidente do CRP/MS, Walkes Jacques Vargas; da psicóloga indígena do povo Terena em MS, Vanessa Silva de Souza; da titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Elaine Cristina Ishiki Benicasa e da promotora de justiça, Dra. Luciana Rabelo.

“O Diálogos Insted é um programa que surgiu da necessidade de conversarmos de forma interdisciplinar sobre temas interessantes para toda a sociedade. O primeiro encontro terá o envolvimento dos cursos de Psicologia e Direito para falar sobre um tema muito recorrente e que precisa ser disseminado sempre. Quem for ao evento poderá contar com dados e esclarecimentos importantes sobre a violência contra a mulher na nossa região e principalmente, formas de prevenção e conscientização”, afirma a coordenadora do curso de Psicologia, professora Avany Leal.

Para quem deseja participar da palestra, basta fazer sua inscrição através do site insted.edu.br na aba “eventos”. As vagas são limitadas.

A Faculdade Insted fica localizada na Rua 26 de Agosto, 63 - Centro.