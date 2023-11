Nesta semana Aena chega ao comando do 3º aeroporto em MS

A Aena, assumiu à 0h da 3ª feira (7.nov.23) a administração do aeroporto de Ponta Porã (MS). "A jornada para nos tornarmos o maior operador aeroportuário do Brasil continua. Chegamos ao Aeroporto Internacional de Ponta Porã, o quarto dos 11 novos equipamentos que conquistamos no país. Juntos, vamos ter uma ótima conexão", disse a opertadora na conta oficial no X (antigo Twitter).

Neste mesmo dia a empresa iniciará voos em jatos Embraer 195 com destino a Campinas (SP).

O aeroporto de Ponta Porã é o 2º mais movimentado em Mato Grosso do Sul. Em 2022, foram 53.211 passageiros. Até setembro deste ano, já passaram pelo terminal 52.951 passageiros.

Para atender à demanda crescente, a Aena disse que planeja uma ampliação do terminal de passageiros que irá triplicar a área total, passando dos atuais 800 metros quadrados para 2.600 metros quadrados. Além disso, serão construídas áreas de segurança no final da pista, em ambas as cabeceiras, três posições de estacionamento de aeronaves tipo C no pátio. O anteprojeto será entregue à ANAC até o dia 2 de dezembro e as obras devem começar no segundo semestre de 2024, com previsão de entrega em 2026.

CAMPEÃ DA LICITAÇÃO

Em agosto do ano passado, a Aena venceu a licitação da sétima rodada de concessões para gerir 11 aeroportos nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pará. O aeroporto de Ponta Porã é o quarto dessa rodada a passar para o controle da Aena. A empresa assumirá a operação dos demais aeroportos, de forma escalonada, até o dia 30 de novembro.

Antes mesmo de iniciar as operações, a Aena já realizou pagamentos iniciais de R$ 3,3 bilhões para assumir a administração dos 11 aeroportos. Durante a primeira fase do processo, foram feitas a elaboração e aprovação dos planos de transferência operacionais. Para isso, a companhia fez visitas técnicas aos 11 aeroportos com uma equipe de mais de 60 profissionais, que participaram de 40 reuniões com cerca de 100 stakeholders diferentes. A Aena também promoveu quase 14 mil horas de treinamento a mais de 170 profissionais que vão atuar nesses aeroportos.

Atualmente, a companhia opera os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Campo Grande (MS), Uberlândia (MG), Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Campina Grande (PB) e Juazeiro do Norte (CE).

Nos aeroportos do Nordeste, sob administração da Aena desde 2020, a empresa já investiu cerca de R$ 2 bilhões em obras, equipamentos e sistemas para melhorar tecnologia, segurança e conforto, com ampliação dos espaços e acréscimo de capacidade operacional.

Ao final do processo da nova rodada, a Aena estará presente em nove estados do país, com a gestão de 17 equipamentos que são responsáveis por cerca de 20% do tráfego aéreo nacional.

Na próxima 6ª feira (10.nov) a empresa assumirá o comando do Aeroporto de Corumbá (MS), o 3º do estado que ficará sob o comando da Aena.

Confira o cronograma para os próximos aeroportos:

13/11 – Uberaba (MG)

16/11 – Montes Claros (MG)

21/11 – Marabá (PA)

24/11 – Carajá (PA)

27/11 – Santarém (PA)

30/11 – Altamira (PA)

AENA

Aena Brasil é a marca registrada da companhia espanhola Aena, considerada pelo Conselho Internacional de Aeroportos como a maior operadora aeroportuária do mundo em número de passageiros, com mais de 275,2 milhões em 2019 na Espanha. Desde começo de 2020, administra a concessão de seis aeroportos da região Nordeste: Recife (PE), Juazeiro do Norte (CE), João Pessoa (PB), Campina Grande (PB), Aracaju (SE) e Maceió (AL). Em 2019, os seis aeroportos somaram 13,7 milhões de passageiros. Agora, a concessionária começa a assumir a gestão de 11 novos aeródromos no país: Congonhas (SP), Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul; Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais; e Marabá, Carajá, Santarém e Altamira, no Pará. Na Espanha, opera 46 aeroportos e 2 heliportos. É acionista controlador, com 51%, do aeroporto de Londres-Luton no Reino Unido, além de gerenciar aeroportos no México (12), Colômbia (2) e Jamaica (2), que totalizaram um volume de passageiros de 78,2 milhões em 2019.