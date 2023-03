Nota MS Premiada: dois ganham R$ 50 mil e 310 pessoas faturam R$ 645

Dois contribuintes faturaram R$ 50 mil cada, no sorteio da Nota MS Premiada, realizado na 5ª.feira (29.mar.23). Além deles, mais 310 pessoas ganharam R$ 645,16 cada uma, ao acertarem 5 dezenas da nota.

A Nota usa os números da megasena e as dezenas sorteadas na 5ª.feira (29.mar) foram: 37, 39, 47, 50, 59 e 60. Pela regra da Nota, quem acertar as 6 dezenas, divide R$ 100 mil. Os acertadores da quina dividem R$ 200 mil.

Os sorteios da Nota ocorrem uma vez ao mês. Os ganhadores deste mês, realizaram compra de produtos em estabelecimentos comerciais de Mato Grosso do Sul e pediram “CPF na Nota” ao longo do mês de fevereiro de 2023.

Para saber se foi um dos premiados, o consumidor deve acessar o site oficial da nota e caso descubra que foi ganhador, precisa fazer o cadastro no site do programa para receber os valores na conta bancária. Só consegue fazer o cadastro quem aparecer como um dos CPFs sorteados.

Todo contribuinte que fizer compras no estado e pedir o CPF na Nota concorrer automaticamente ao prêmio.

O MS Notícias mostrou o passo a passo “AQUI” para conferir se foi ganhador. Basta entrar no site da Nota, adicionar seu CPF e pesquisar. Caso tenha sido ganhador, deverá fazer um cadastro e disponibilizar os dados para recebimento do valor.

Para facilitar ainda mais a busca, abaixo estão todos os CPF's sorteados. Se estiver acessando pelo computador basta clicar em "Ctrl+F" e escrever o CPF ou cidade que procura. Se estiver acessando pelo celular deverá clicar buscar (três pontinhos) e clicar em "buscar por palavra". O vídeo abaixo ensina:

A tabela (abaixo) funciona da esquerda para a direita: primeiro vem o CPF do ganhador; depois vem quais foram as dezenas com as quais ele ganhou; depois vem o nome do estabelecimento comercial em que o ganhador realizou a compra; e, por fim, vem o município em que foi realizada a compra. Atenção: Empresas não ganham no CPF na Nota, pois apenas CPFs podem concorrer ao prêmio. Veja a tabela: